Facilité élargie de crédit – Le FMI décaisse la 5e tranche

La cinquième tranche au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) est accordée. Le dernier rapport de mission du FMI approuve les efforts du pays.

Le doute est enfin levé après des semaines de suspens. Plus d’un se sont demandés si la situation politique avec l’organisation des élections législatives ou encore le dernier remaniement ou d’autres paramètres allaient éventuellement impacter sur la décision du FMI à accorder la cinquième et dernière tranche au titre du programme sur la Facilité élargie de crédit (FEC). Le décaissement accordé prend un effet immédiat. « Le Conseil d’administration du FMI a achevé ce 26 juillet, la cinquième revue du programme des réformes appuyé par la Facilité élargie de crédit (FEC) en faveur de Madagascar. Cet achèvement permet le décaissement immédiat de 43, 4 millions de dollars, représentant 12, 9% du quote-part du pays », annonce un communiqué conjoint du ministère de l’Économie et des finances et de la Banque centrale de Madagascar.

Depuis l’accord au titre de la FEC, approuvé le 27 juillet 2016, pour une durée de 40 mois, et l’accès supplémentaire accordé le 28 juin 2017, le total des décaissements y afférent a atteint 302, 8 millions de dollars. Mada­gascar est indiqué avoir poursuivi la mise en œuvre des réformes appuyées par la FEC, telles la stabilité macroéconomique ou encore la lutte contre la pauvreté et la corruption.

Signal fort

« La discussion avec le gouvernement s’est intensifiée après la mission de revue du programme FEC au mois de juin dernier », a indiqué Marc Gérard, récemment. La mission s’est dite satisfaite des efforts du gouvernement même si l’application de la vérité des prix sur le prix à la pompe n’est toujours pas effective. « … Les autorités sont encouragées à adopter un mécanisme de tarification qui aligne les prix à la pompe sur les coûts, reflétant les évolutions des prix mondiaux, en parallèle avec des mesures sociales ciblées pour protéger les plus vulnérables de l’impact d’éventuels ajustements futurs », a précisé l’équipe à la fin de la mission à Madagascar. La situation de la Jirama, dépassant les mille milliards d’ariary d’arriérés n’est pas aussi déplorable, vu les efforts menés pour son redressement. L’initiative de révision des contrats des fournisseurs de la société d’eau et d’électricité a été prise en compte. Le représentant du FMI à Mada­gascar, Marc Gérard a entre autres souligné la nouvelle structure de prix du carburant et l’adoption de l’ordonnance sur le recouvre­ment des avoirs illicites dans ces efforts menés par le gouvernement.

Le décaissement au titre de la FEC renflouera les réserves en devises du pays, et servira de catalyseur pour le soutien financier des bailleurs de fonds.Ceci constitue un signal fort au reste du monde, quant à la garantie de la stabilité financière de Mada­gascar ou encore le rôle que joue le FMI dans la facilitation des échanges internationaux. Tout un système monétaire qui rend possible le commerce entre les pays.