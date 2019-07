Environnement – Une ONG sauve les baobabs malgaches

Une famille réunionnaise, installée au Nord de la Grande île, a créé Cap Diégo Reboisement. Cette structure s’attèle à sauver des baobabs, menacés d’extinction.

Originaires de Nantes, Jessica et «J.P» Baulin sont tombés amoureux des paysages et de la population de Madagascar, au point de s’y installer.

Conscients que la nature malgache est aussi impressionnante que fragile, les Baulin ont créé une association pour sauver la biodiversité et les baobabs de la presqu’île de Cap Diégo, où la famille a déménagé. Le siège de la structure, nommée Cap Diégo Reboisement, est lui basé à La Réunion.

Les créateurs sont particulièrement impliqués dans le sauvetage des baobabs, un espèce menacée d’extinction. Dès leur arrivée, les Baulin ont construit une pépinière avec les différentes espèces endémiques, dont le Baobab Adansonia Suarezensis. De même, ils se sont attachés à sauvegarder les trois sources d’eau qui alimentent leur domaine.

Depuis la création de Cap Diégo Reboisement, ils poursuivent ce travail et s’attèlent à d’autres missions. L’association mène désormais des actions de reforestation et de sensibilisation auprès de tous les publics. Un dispositif de parrainage a été, par exemple, mis en place. Actuellement, leur «jardin des baobabs» abrite soixante dix arbres parrainés. En outre, l’association intervient auprès des écoles malgaches et réunionnaises pour alerter sur les dangers de la déforestation. Enfin, des opérations de reboisement sont régulièrement menées avec l’aide de bénévoles et d’autres associations de la grande île.

Cap Diégo Reboisement se donne pour objectifs de «préserver et faire connaître au monde, ce patrimoine naturel, d’initier et sensibiliser toute personne à l’environnement et l’écologie et de promouvoir toutes actions pour la protection des baobabs et de la nature», précisent les fondateurs.

Collecte de fonds

Mais pour mener à bien leurs projets, les Baulin ont besoin d’aide et de moyens. Pour les soutenir, il est possible de faire des dons et/ou de parrainer un arbre. Une collecte de fonds est actuellement lancée pour une opération intitulée «Mission Sauvetage Baobabs», qui devrait voir le jour en début 2020. L’argent récolté servira à replanter six cent arbres minimum sur quatre jours, avec l’aide de soixante volontaires.

