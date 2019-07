Éliminatoires CHAN – Retrouvailles entre Barea et Mambas

Madagascar et le Mozambique s’affrontent pour la cinquième fois en deux ans, ce dimanche au stade de Mahamasina, en éliminatoires du CHAN. Sur le papier, les Barea partent favoris.

Trois victoires et un nul. Tel est le bilan de Madagascar face au Mozam­­bique, un adversaire que la Grande île a croisé à quatre reprises en l’espace de deux ans, en éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations et en Cosafa Cup.

Les deux nations se retrou­vent ce dimanche, au stade de Mahamasina, encore une fois en qualifications du CHAN (ndlr : compétition réservée aux locaux). Pas question de prendre l’adversaire de haut cependant, comme l’a martelé le capitaine Ando Rakotondrazaka, hier en conférence de presse à l’hôtel Ibis Ankorondrano où sont logés les Barea depuis le début de semaine : « Le passé, c’est le passé. Ils ont progressé, mais nous aussi. Certes, on les a dominés lors de nos précédentes confrontations, mais ce serait une erreur de les sous-estimer ».

Après la superbe épopée à la Coupe d’Afrique des Nations (ndlr : compétition ouverte aux expatriés) et l’élimination prématurée aux Jeux des îles, les Barea CHAN seront en mission face aux Mambas. « On a brillé à la CAN, tout comme on a été déçu des résultats aux Jeux des Îles. Face aux Mambas, à nous de donner le maximum pour être dignes de notre rang en tant que porte-fanions de Madagascar », a rajouté le défenseur de la CNaPS Sport.

Seize clubs

Le capitaine des Barea est apparu avec un maillot de l’équipementier Nino Design. Ce qui a suscité des interrogations. Interrogé à ce sujet, le directeur technique national, Jean François Debon, a toutefois répondu que le contrat avec l’équipementier italien Garman est toujours en cours. « Les Barea seront habillés par Garman ce dimanche, sauf changement de dernière minute », a-t-il précisé.

La liste officielle des vingt-trois joueurs retenus pour cette première confrontation avec le Mozambique a été publiée par le coach, Franklin Andriamanarivo, durant la conférence de presse d’hier. « Auparavant, les joueurs étaient sélectionnés auprès de quatre clubs. Cette fois-ci, on a ratissé très large et on a réalisé beaucoup d’efforts pour superviser les joueurs susceptibles d’intégrer l’équipe nationale lors des compétitions nationales. Actuellement, les Barea sont constitués d’éléments issus de seize équipes de différentes ligues. L’intégration des nouveaux venus s’est très bien passée, sachant qu’on a eu un mois de regroupement », a-t-il précisé au sujet de cette liste.