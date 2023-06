STAR TOUR 2023 – Grand succès à Antsonjombe

Le Star tour 2023 a assuré l’ambiance lors de la célébration de la fête nationale de l’Indépendance à Antsonjombe. Les habitants d’Antananarivo ont célébré cette journée en toute sécurité et en harmonie.

Dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de Star Madagascar ainsi que de la fête nationale, le Star Tour 2023 s’est tenu du 23 au 25 juin au Coliseum d’Antsonjombe. Les visiteurs ont pu y trouver des animations sur podium, une kermesse et des spectacles avec des artistes renommés de Madagascar comme Lion Hill, Ljo, Mad Max, Ambondrona. Le lieu était bien sécurisé et l’ambiance bien organisée. «Les festivités ont commencé avec des performances éblouissantes des artistes locaux les plus talentueux. Des chanteurs, des danseurs et des musiciens ont enchanté le public avec leurs créations artistiques uniques’confirme Manou, une spectatrice de l’évènement. Par ailleurs, la kermesse colorée a fourni aux visiteurs le divertissement attendu. Les stands proposaient des jeux et des animations . “«La sécurité est une priorité absolue lors de cet évènement. Des mesures strictes ont été mises en place pour assurer la protection et le bien-être de tous les participants et des spectateurs. Les organisateurs ont travaillé en étroite collaboration avec le projet Kopakelatra en protégeant l’environnement pour la bonne gestion des déchets» confime l’organisateur. Le Star Tour 2023 à Antsonjombe a été un véritable succès, rassemblant des milliers de personnes dans une atmosphère de joie et de célébration. Cet évènement a permis aux citadins de vivre des moments inoubliables. Le Star Tour 2023 restera gravé dans les mémoires des personnes qui y ont assisté.