SECTEUR RÉSILIENT – Les transports aériens ont le vent en poupe

D’intense ballet aérien se déploie pour rendre service au tourisme. Il ne se passe plus une semaine sans qu’une compagnie aérienne n’annonce la multiplication de ses vols en provenance ou à destination de Madagascar. Quelles ont été les évolutions depuis le retour en activités de ces requins du ciel. Les premiers éléments de réponse viennent de l’Aviation civile de Madagascar, ACM. Selon ses statistiques, « le trafic passager a gagné 17 points en avril 2023 par rapport à celui du mois précédent ». D’autres analyses s’en suivent. « Comparativement à avril 2022, le niveau du trafic sur le long courrier enregistre une croissance de +141%. Cependant, le niveau de trafic d’avril 2019 n’est pas atteint et présente un écart de -20%. En termes d’évolution des sièges offerts, la capacité d’avril 2023 est en hausse de 11% ». Et « concernant le trafic de fret, l’ACM rapporte que volume a stagné en avril par rapport au mois précédent. Par rapport à avril 2022, le trafic du mois sous revue a connu un recul de -13%, le scénario est le même par rapport à 2019 néanmoins, le recul est attribuable au réseau long courrier, plus durement impacté par les pénuries de capacités ». Avec la haute saison touristique à venir, promise à une forte affluence des visiteurs, ces données vont fluctuer davantage.