RUGBY-MADAGASCAR TOUR – L’Université de Bristol battue par les Makis

Comme en rugby à VII, les XV Makis de Madagascar ont battu facilement les joueurs de l’Université de Bristol, dimanche. La deuxième journée entrant dans le cadre de « Madagascar tour 2023 » de rugby effectué par des étudiants de l’université de Bristol, en provenance de l’Angleterre, a tourné à l’avantage des joueurs locaux, en démonstration dimanche après-midi au stade Makis d’Andohata­penaka. Les protégés du coach Noé Mboazafy, entraineur de l’équipe nationale malgache, se sont imposés sur le score de 58 à 25. Les rugbymen malgaches ont montré leur aisance technique durant les quatre-vingt minutes de la rencontre. Le constat est simple, les joueurs de l’University Bristol Rugby CF, malgré les divers remplacements apportés par le coach principal, Olly Slym, n’ont pu rien faire devant la rapidité et les plaquages des joueurs malgaches. « Les joueurs malgaches méritent d’évoluer sur la scène mondiale. Tout ce que je peux avancer est que vous avez le rugby dans le sang. À mon avis, ce qui manque au rugby malgache, c’est la restructuration et la motivation. Vous avez le talent pour supplanter d’autres nations en Afrique. Mise à part l’Afrique du Sud, c’est à Madagascar de briguer la seconde place pour le Mondial. Je ne suis qu’admiratif devant votre savoir-faire », conclut-il. Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby, a souligné l’importance des rencontres internationales et la confiance des autres nations au rugby malgache. « Je tiens à remercier la coopération entre l’ambassade de la Grande-Bretagne et Malagasy Rugby. Une telle coopération n’apporte que des points positifs pour le rugby malgache. Malagasy Rugby envisage d’envoyer des joueurs malgaches en Angleterre pour vivre d’autres expériences et les dirigeants sont là pour faire avancer encore plus le rugby malgache », confie Marcel Rakotomalala. Quant à Antsoniandro Andianorosoa, directeur technique de Malagasy Rugby, il précise: « Toute rencontre internationale apporte toujours des points positifs et des enseignements aux joueurs malgaches et il nous appartient d’en profiter. Le rugby malgache est déjà connu à travers nos résultats et il faut naviguer sur cette belle dynamique pour préparer d’ores et déjà des échéances futures. »