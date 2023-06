RÉSULTATS CEPE – Taux de réussite de 71,68% à Mahajanga I

Comme annoncé depuis mardi, les résultats de l’examen en vue de l’obtention du Certificat élémentaire d’études primaires (CEPE) dans la circonscription scolaire (Cisco) de Mahajanga I ont été publiés samedi après-midi. Le taux de réussite a chuté à 71,68%, en comparaison à l’année passée, plus de 81,65 %. Les récents résultats du CEPE blanc, dix jours avant l’examen, étaient à 75%. Sur les presque six mille inscrits, cent trente-sept candidats ont été absents et quatre mille deux cent deux candidats admis. Pour le chef de la Cisco de Mahajanga I, Jocelyn Elison, c’est une question de niveau de la promotion. « Plusieurs raisons peuvent expliquer ce résultat. Les candidats n’étaient probablement pas habitués aux sujets, par rapport aux exercices qu’ils ont pratiqués. Des sujets étaient pourtant faciles. Néanmoins, le niveau est acceptable. Malgré la difficulté des matières, ils ont réussi », souligne le chef de la Cisco. La candidate, Arisoa Anisca, sans bras et qui écrit avec ses pieds, a obtenu son certificat. Dans la région Boeny, sur les cinq districts, le taux de réussite est de 68,38% des candidats présents à l’examen, et de 66,33% des inscrits. Les responsables devraient trouver une solution pour afficher les prochains résultats car des jeunes inconscients ont escaladé le mur pour pouvoir regarder à l’envers leurs noms. Un véritable cafouillage a régné samedi. Non seulement, ils mettent leur vie en péril, mais ils cachent la vue et perturbent la consultation des résultats aux autres. De plus, un accident de voiture pourrait se produire car ils traversent la route sans regarder, tellement ils ont hâte de regarder les résultats.