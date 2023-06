RESSOURCES HALIEUTIQUES – Un bilan encourageant pour la pêche

Cinq axes stratégiques. Amélioration de la gouvernance du secteur, lutte contre la pêche INN, renégociations des Accords de pêche, développement de l’économie bleue, amélioration des chaînes des chaînes de valeur pour chacune des filières porteuses au profit de tous les acteurs. Sous l’impulsion de trois Velirano. Que sont l’emploi décent pour tous, l’autosuffisance alimentaire, et la gestion durable des ressources naturelles. C’est dans ce contexte qu’ont évolué les actions transformatrices menées par le ministère de la Pêche et de l’économie bleue. Et les résultats obtenus ont été à la hauteur des attentes qu’elles ont suscitées. . Le taux moyen de consommation de poisson des Malgache a été de 4,26 kilos par an par personne. Il est aujourd’hui à 4,46 et peut aller au-delà des 5 kilos. . 7887 cartes de pêcheurs distribuées.