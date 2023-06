RECETTES -Performances douanières

Des précisions chirurgicales. Selon les données émanant de la Direction générale des douanes, « 1387,1 milliards d’Ariary de recettes budgétaires ont été collectés par la Douane pour les cinq premiers mois de l’année 2023. Sur la même période, 8 900,1 milliards d’Ariary d’importation, soit 2 046,6 millions de dollar US, ont été enregistrés à la Douane en incluant les opérations des entreprises franches et les autres opérations non taxables tandis que 106,3 milliards d’Ariary de droits et taxes à l’importation ont été exonérés sur notes de Conseil pour les cinq premiers mois de l’année 2023 ». Des réalisations qui iront crescendo par les multiples innovations opérées au sein des services douaniers, facilitant les opérations d’import-export, tout en les sécurisant au maximum.