PRÉPARATIFS ÉLECTORAUX – La CENI discute avec les partenaires sur le basket fund

Après la seconde rencontre entre la commission électorale nationale indépendante (CENI), les partenaires techniques et financiers (PTF) et les acteurs politiques de la Grande Ile, les discussions se poursuivent, surtout sur la question du fond commun ou le basket fund. Lors de la deuxième partie de cette rencontre, c’est-à-dire l’après-midi, les moyens de la CENI pour préparer les prochaines échéances électorales ont été au centre des discussions. Le rapporteur général de la CENI, Soava Andriamarotafika réplique sur le fait que rien n’est encore décidé jusqu’à présent et que le coordonnateur résident des Nations unies, Issa Sanogo n’a fait aucune offre formelle pour le basket fund. Il a juste fait un appel à tous les partenaires techniques et financiers pour apporter leurs contributions dans le but d’avoir des élections transparentes et impartiales. Questionné sur les papiers à imprimer pour les scrutins du premier et second tour de l’élection présidentielle, le rapporteur général déclare que «le coordonnateur résident des Nations unies Issa Sanogo a fait un appel au PTF d’apporter dès maintenant leurs contributions pour le basket fund. Rien n’est décidé, aucun montant n’a été conclu. La discussion continue entre la CENI, les PTF et les acteurs de la sphère politique pour trouver des solutions pour le bien- fondé des prochaines élections. »

Pour rappel, les participants à cette deuxième rencontre ont également abordé les modalités de la mise en œuvre des recommandations issues de la première réunion organisée le 24 mars dernier, selon l’agenda proposé pour la rencontre. « On constate des résultats concrets et des signes clairs de la capacité à mener à bien le travail de la CENI tant financièrement, matériellement, que la refonte de la liste électorale ou encore la date des élections » souligne Dama Andrianarisedo, président de la CENI lors de sa prise de parole à la CENI Alarobia la semaine dernière. Pourtant, une partie de l’opposition n’a pas pris part à cette seconde rencontre dont la plateforme « C Lera », qui regroupe plusieurs partis politiques. Pour rappel, ces partis ont signé conjointement une pétition, mercredi dernier pour se mettre d’accord et ne pas participer à ce séminaire organisé par le CENI.