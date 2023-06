PODIUM – Les Malgaches en communion

La célébration de la fête de l’Indépendance à Madagascar s’est clôturée en beauté avec un grand podium au Stade Barea Mahamasina. Plusieurs artistes malgaches ont partagé la scène, notamment Melky, Raboussa, Jerry Marcoss, Nael, Natchou et d’autres stars du pays. Les spectateurs sont restés jusqu’à la fin de l’événement pour célébrer ensemble cette fête. Cette journée a été marquée par une réelle joie et une grande fierté pour le peuple malgache, mettant en lumière l’unité et l’attachement de tous les Malgaches à cette fête l’Indépendance car elle a permis à tous de se rassembler, d’être en communion et de célébrer les valeurs qui font de Madagascar un pays unique.