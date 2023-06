JEUX MONDIAUX – SPECIAL OLYMPICS – Lucas Rakotondramanana en bronze

Podium. Lucas Ambinin­tsoa Rakotondramanana sauve l’honneur du pays. L’athlète autiste termine troisième et remporte la médaille de bronze à l’épreuve de 100m aux Jeux mondiaux special olympics ce samedi. Il a terminé au pied du podium au 400m. Cette compétition multisports, réservée aux déficients mentaux, s’est étalée du 18 au 25 juin à Berlin, capitale allemande. Edouard Nambinintsoa a, de son côté, disputé, la finale de l’épreuve du 100m et a fini à la quatrième place. Ce dernier a été malheureusement éliminé en phase éliminatoire en piétinant la ligne des couloirs alors qu’il a mené dans sa série. L’unique fille de la délégation, Larissa Harifinoana Randrianandraina, s’est qualifiée, elle aussi, en finale de deux épreuves différentes. Elle a terminé huitième au 100m et au 400m. Deux entraineurs nationaux ont encadré les porte-fanions de la Grande ile à savoir Fanomezantsoa Olivier Razafimahandry et Rolland Andrianandrasana. C’était la deuxième participation de Madagascar aux Special Olympics World Games, la première à la précédente édition en 2019 à Dubaï. La délégation malgache dirigée par le président du Special Olympics Madagascar, Monja Dinard, est rentrée au pays hier après-midi.