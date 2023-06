INDEPENDENCE DAY À TOLIARA – Une foule attirée par les mouvements de fête

La fête nationale à Toliara est surtout perçue comme une fête avant d’être une célébration du retour de l’Indépendance. Les habitants se sont réjouis de ce qui a été offert.

Il y eut hier le traditionnel défilé militaire suivi par celui des représentants d’entités civiles au jardin de la mer de Toliara. Ceci, en présence des autorités locales dirigées par le gouverneur de la région Atsimo Andrefana. La veille, le 25 juin a été marqué par les feux d’artifice lancés au même endroit et qui ont vu la présence d’une foule incommensurable. Les restaurants de haute et moyenne gamme de cet axe ont tous été pris d’assaut. Une nouvelle structure hôtelière entre autres a ouvert ses portes le 25 juin dernier mais a été victime de sa nouvelle renommée. Le nouveau restaurant n’arrivait pas à suivre les commandes. « Nous sommes arrivés vers 19h, à l’heure où tout le monde était encore occupé à admirer les feux d’artifice, en espérant être servis dans ce nouveau restaurant. Nous avons attendu une heure et le serveur nous dit qu’il est désolé car il n’y a plus rien, ni de pizza, ni de soupe, ni brochettes ni rien à proposer. Nous n’avions pas d’autres choix que d’aller manger quelques brochettes au coin de la rue, à une heure tardive » raconte un père de famille. Le jardin de la mer et ses alentours étaient noirs de monde à la recherche de musique, de boissons, de snacks, de rencontres. « Il n’y a pas d’autres animations que de venir ici. Voir le podium animé par des artistes locaux. Profiter par la suite des feux d’artifice et manger et boire », explique un groupe de jeunes.

Opportunités

Les shops du côté de la banque BOA à Toliara centre et Tsienengea ont réalisé un bon chiffre d’affaires avec la vente de lampions, de fabrication artisanale malgache ou chinoise, les lasers et autres gadgets lumineux chinois. C’est l’endroit qu’il ne faut pas rater pour satisfaire les enfants qui veulent célébrer la fête nationale avec des gadgets à porter ou à mettre. Les boutiques et les marchés de vêtements ont également tiré profit des festivités parce que c’est le moment privilégié pour acheter de nouveaux habits car les 25 et 26 juin sont « des opportunités pour des parades publiques ». Des fêtes de quartier ont été notées comme à Betsinjaka Antoby, Antsi­hanaka, Andakoro, Maninday. De la musique à fond et des attroupements de foule avec quelques bouteilles de boissons et la danse était au rendez-vous. « Je ne cherche pas à comprendre pourquoi fêter la célébration de l’Indépendance mais tout le monde danse et s’amuse alors moi aussi. C’est le 26 juin », livre un tireur de pousse-pousse du quartier d’Antsihanaka, faisant partie de la foule formée à l’épicerie « Saurianne » à Antsihanaka. Pour d’autres, la fête nationale est comprise comme un moment d’œuvre de charité et de solidarité. Des femmes entrepreneures ont offert quelques présents à des femmes détenues à la prison de Toliara.