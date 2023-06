FOOTBALL – ORANGE PRO LEAGUE – Fosa en finale, Cosfa-Fanalamanga en match d’appui

Même scénario. Fosa Juniors FC décroche le premier ticket pour la finale de la quatrième édition de l’Orange Pro League. Les Majungais se sont imposes, 3 buts à 1, à domicile contre l’Ajesaia, dimanche au stade Rabemananjara à Mahajanga, après leur victoire sur le même score en match aller. Le club hôte a dominé le jeu durant la première période. Les occasions se sont enchainées. Tsiry sert Vévé qui passe à Dax, mais ce dernier rate la cage à la finition (17e). Drogba tire en puissance par la suite, mais la balle passe à côté du poteau (26e). Echappé dans le couloir entre les deux défenseurs, Sitraka et Urginho, Vévé ouvre la marque en éliminant le portier Haja (30e). Dax signe le deuxième but, un coup franc bien placé dans la lucarne (68e) à la suite d’une main d’Adrien dans la surface. Ajesaia réduit l’écart, une frappe en puissance de Feno dans un cafouillage (74e). Le défenseur Naina tente encore de repousser la balle alors qu’il est déjà à l’intérieur de la cage (74e). Le troisième et but du KO de Fosa Juniors FC a été un penalty transformé par Fely (89e) après la faute de Clark sur Sambatra dans la surface.

À un pas du titre

“Le plus important c’est la qualification, mais je ne suis pas satisfait de notre jeu. Nous avons une faille en milieu de terrain. Ainsi nous devrions rectifier cette erreur”, confie Franck Rajaonarisamba, coach du Fosa Juniors FC. “Nous manquons de réalisme alors que notre adversaire assure et concrétise ses occasions… Le plus triste est que les arbitres font deux poids deux mesures dans leur décision, la position d’hors-jeu et les cartons”, réclame l’entraineur de l’Ajesaia, Seth Ramiandrasoa. Le champion national de 2019, Fosa Juniors Fc affrontera le vainqueur entre Cosfa et AS Fanalamanga en finale, repoussée le 9 juillet. Ces deux clubs se sont neutralisés sur un score vierge samedi, à Mahitsy, comme au match aller. En cas de match nul, sur les deux matches aller et retour, les deux équipes procèdent au match d’appui qui se tiendra, ce mercredi 28 juin dans la capitale. “Ces deux clubs ont une bonne condition physique. Nous allons bien préparer la finale en rectifiant notre milieu de terrain”, souligne Franck Rajao­narisamba. Cosfa a battu Fosa, 3 à 1, à l’aller de la phase de conférence et les Majungais ont arraché la victoire 2 à 0 au retour. Fosa a signé une double victoire 1 à 0 à l’aller comme au retour contre AS Fanalamanga.