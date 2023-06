FOOTBALL – DOM TOM CUP – Madagascar renoue avec le titre

Troisième titre. La sélection malgache remporte la Coupe DOM-TOM (Départe­ments d’Outre-mer et territoires d’Outre-mer) qui s’est déroulée, les 24 et 25 juin, à Bonneuil en France. Mada­gascar a défait en finale, dimanche soir, l’équipe de La Réunion sur le score de 1 à 0. L’équipe malgache s’est imposée 1 à rien contre l’Ile-de-France en demi-finale, but signé par Rinjala Rahe­rinaivo, attaquant du CS Chenois. Le même Rinjala a offert la victoire à l’équipe de la diaspora malgache aux quarts de finale. Madagascar a défait l’équipe de la Côté d’Ivoire sur le même score de 1 but à zero. En matches de groupe, Madagascar a battu d’entrée les Comores par 1 à 0, signé Alex Fouchard, milieu du Sénat Moissy. Les Malgaches ont écarté par la suite la Gouadeloupe (3 buts à 1) grâce au doublé d’Alex Auchard, milieu de l’US Colomiers, et celui de Rinjala. Et l’équipe malgache a disposé de celle de l’Outre-Mer au troisième match. Le tournoi a vu la participation de douze équipes. C’est le troisième titre pour la diaspora malgache à ce tournoi DOM-TOM, depuis sa participation en 2013. La Grande ile a arraché les deux sacres en 2013 et 2014, durant lesquels la sélection a été dirigée par le coach Raux Auguste.