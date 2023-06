FOOT – SWISS GIRLS CUP U15F – Yfomac troisième sur trente-deux équipes

Essai concluant. À sa toute première sortie et participation internationale, l’école de football féminin Young football Madera Club (Yfomac) termine troisième sur les trente-deux équipes engagées à la cinquième édition du Swiss Girls Cup U15. Le tournoi s’est tenu dans la ville de Bern-Neufeld Neubruckstrasse en Suisse. La phase finale ne se jouait pas en formule classique car il n’y avait ni quarts de finale ni demi-finales. «Les têtes de poules ont disputé, après la phase de groupe, des matches de classement et les deux mieux classées ont joué la finale», explique Ny Ando Rafalimanana, une des dirigeants sur place. L’équipe porte-fanion de Madagascar s’est imposée par 2 buts à 0 contre le FC Breitenrain de Belgique, buts marqués par Illary (13e) et Julia (14e) en match de classement pour la troisième place. Toujours, au match de classement de la phase finale, Yfomac a défait la Team Furttal par 2 à 0, buts marqués par Sarindra et Julia. L’équipe suisse Grasshoppe R. Club Zurich U13 a été sacrée championne du tournoi, devant l’US Terre Sainte Team Grun. En phase éliminatoire, Yfomac termine premier dans le groupe B. L’école de foot de la Grande ile a écarté au premier match le FC Sarine Ouest-France par 2 à 0, signés Tsiky (1e) et Sarindra (9e). Les filles ont par la suite défait la formation de l’US Schkuein Illanz Team Srselva de la Grande- Bretagne par 1-0. L’unique but de la victoire a été l’œuvre de Mitia (12e). Et au troisième match, l’équipe malgache s’est neutralisée sur un score vierge contre le BSC Young Boys U13 de Belgique. Après le tournoi en Suisse, l’équipe fera une tournée sportive de deux semaines en France où elle rencontrera l’entente football club Dieu Donné Puiseaux et le club football féminin de la commune de Claye Souilly.