Figures pyrotechnies multicolores au Village touristique

Les feux d’artifices pour marquer la célébration de la fête nationale ont été tirés au village touristique, dimanche soir à Mahajanga. La retraite aux flambeaux ou lanternes a vu la participation de plusieurs centaines d’enfants. Ils ont quitté l’hôtel de ville à 18 heures pour arriver au Village touristique vers 19 heures. La procession a provoqué de longs embouteillages monstres tant à l’aller qu’après la cérémonie de feux d’artifices. Les premiers coups ont explosé à 19h10. Les grands bouquets multicolores ont fait la joie des tout-petits. Leur explosion a provoqué des cris de joie accompagnés de « waow et ouahh » à chaque fois. La durée totale des explosions a été de trente minutes si l’on ne calculait pas les intervalles d’une minute entre chaque bouquet. Les figures pyrotechnies ont été monotones et moins illustrées que les années précédentes, de grandes bombes, fusées et pétards à chaque fois. Mais le dernier tir a été cependant fracassant avec une trentaine de bombes assourdissantes multicolores. Ce qui a impressionné les spectateurs. Cette dernière explosion a duré plusieurs minutes. Malheureusement, des rayons lumineux verts envoyés par des jeunes ont perturbé et gâché les figures pyrotechnies. Les couleurs des pétards ont toujours viré au vert. Il faudrait également interdire ces rayons laser pour d’autres raisons.