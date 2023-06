FÊTE NATIONALE À ANTSIRANANA – Ambiance de fête et liesse populaire

Comme dans tous les chefs-lieux de province, la capitale du Nord n’a pas manqué de marquer le 63e anniversaire de l’indépendance recouvrée de Madagascar.

Chaque année, chaque Malgache célèbre à sa manière ce grand évènement. Mais cette fois, les Antsiranais ont marqué la fête de l’Indépendance, dans une grande liesse populaire. Avec toujours le sentiment nationaliste dans le cœur. Ils ont essayé d’oublier temporairement leurs problèmes socioéconomiques quotidiens. Tout s’est bien passé. La fête s’est déroulée sur une semaine essentiellement dédiée aux grandes fêtes populaires. Les réjouissances ont débuté, lors de la fête de la musique où une affluence monstre a battu son propre record. Cette année, outre les artistes locaux, les prestations des groupes Basta Lion et Dr Love, idoles des jeunes Antsiranais, ont été à la hauteur des attentes du public assoiffé de fête.

La fête de la musique a montré la prestation réussie des artistes et groupes venus communier avec le public. Puis, tous les jours de 15 heures à 22 heures, le podium s’est poursuivi sur la Place Ritz, malgré une tentative d’annulation de certains programmes d’animation de la célébration tenus sur cette place habituelle. L’évènement a même failli prendre une autre tournure, après le mécontentement des dirigeants de la municipalité d’Antsiranana, conduits par le maire Jean Luc Désiré Djaovojozara, sur l’état des jardins sur la place de l’Indépendance qui, selon eux, ont été complètement dévastés et saccagés lors du podium du 22 juin. Pour des raisons d’ordre technique, ils ont proposé de transférer le podium sur le site du 13 mai. Cependant, à la suite d’une négociation entre les dirigeants de la commune urbaine et le comité de fête présidé par le préfet d’Antsiranana, Lucien Mananjara, ainsi que les autorités civiles et militaires de la région, tout le monde a gardé son sang-froid et la fête s’est poursuivie dans la joie et dans l’allégresse.

Scènes de liesse

Ainsi, plus d’une dizaine d’artistes ont pris part, chaque soir, à l’aventure dans une bonne ambiance, dans une atmosphère joviale qui permet aux fêtards de vivre la fête. Les chants, les danses et les animations musicales ont résonné dans la ville et ses alentours, égayant le public venu nombreux assister à l’événement. Mention particulière pour les groupes traditionnels, les danseuses de la Wadrah, les talentueux locaux… Tous les soirs également, les rues principales de la capitale du Nord se sont transformées en artères vibrantes où des milliers de gens, en humeur festive se sont donné rendez-vous pour écouter des concerts, pour danser, bref pour faire la fête ensemble. La cherté de la vie n’a pas empêché les gens de quartiers de la ville à organiser une fête ou une soirée dansante. Certains d’entre eux ont installé une sono devant leur devanture. L’objectif étant de leur permettre se défouler avec leurs amis et la bière a coulé à flots. Parallèlement, les resto-cabarets, cafés, discothèques, karaoké et bars ont fait de bonnes affaires. Et le sens de la fête a bien été là malgré la conjoncture pesante de ces derniers jours en matière de politique. Organisée tous les ans, la veille de la fête nationale, la traditionnelle retraite aux flambeaux, encadrée par la fanfare militaire, a toujours attiré des milliers de gens composés de nombreux groupes qui représentent la vie antsiranaise. Certes, il s’agissait de la fête nationale, mais c’est aussi la fête des enfants dont juin est le mois.

Dès que le soleil se couche, les plus petits et les enfants sont sortis bien emmitouflés, un lampion illuminé à la main, pour faire le tour de ville jusqu’à la place du 13 mai, devant le stade municipal pour apprécier le lancement des feux d’artifices. À 19 heures précises, le premier lancement a illuminé le ciel et chaque tir a suscité les ovations du public. Hier, la cérémonie officielle et le défilé militaire et civil a terminé les festivités de la célébration. Le préambule a été donné par la prestation de la fanfare militaire jusqu’à l’arrivée des personnalités politico-administratives de la région Diana, conduites par le gouverneur Taciano Rakotomanga et le préfet Lucien Mananjara. L’on a remarqué que, cette fois, les politiciens ont classé leurs couleurs fétiches respectives. Ils ont été vêtus convenablement de leurs tenues d’apparat. C’est aussi une belle occasion pour les femmes des dirigeants locaux de faire une petite démonstration vestimentaire pour être des invitées parfaites. Après le passage en revue des troupes par le préfet et les deux généraux commandants des Forces de défense et de sécurité Ankarana et de la Circonscription interrégionale et de la Gendarmerie nationale, le moment a été consacré à la remise des médailles et des marques honorifiques dédiés aux différentes catégories de personnes. Cette fois, seuls treize récipiendaires ont reçu ces distinctions, dont trois officiers de l’Ordre national, neuf chevaliers de l’Ordre national et un chevalier de mérite.

Au total trois cent cinquante-neuf militaires à pied et soixante-dix motorisés, issus de différents bataillons, ont passé devant la tribune officielle. Ils sont suivis par les quarante-sept établissements scolaires et trente-trois associations socio-culturelles. Enfin, la célébration s’est terminée en beauté par un cocktail convivial à l’Hôtel de la Poste. Outre les remerciements à tous ceux qui ont participé à la réussite de l’organisation, le président du comité de fête Lucien Mananjara a lancé un message de solidarité pour faire développer la région Diana. « J’exhorte tout le monde à se donner la main pour faire de Diana une région phare en matière de développement », lance-t-il dans son intervention. Satisfaites d’avoir passé des moments inoubliables de gaieté autour de la musique, les populations ont souhaité que pareilles retrouvailles musicales soient organisées fréquemment et pas seulement le 21 juin. Bref, la célébration du 63e anniversaire de l’indépendance a fédéré la population Antsiranaise. Elle a pu sortir avec tranquillité et sérénité