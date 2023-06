Fahaleovantena tora-po vita tsianjery

Ampahany tamin’ny «Mamalan-kira» 27 jona 2018 no indro «mitampody indray ny lasa, ka mamoha ny (mbola tsy) maty» (J.-J. Rabearivelo).

2018

Arakaraky ny maha-osa an’i Madagasikara, ka lasa fihomehezan’ny Nosy manodidina, ary eson-tenin’ny Afrikana, no sady mandaginina an’izao tontolo izao, izany isika no mainka mahatsiaro tena ho Gasy. Dia mifikitra amin’izay maha-Gasy antsika izay : saina, hira, 26 jiona.

Hery lehibe izany raha vitantsika ny mamondrona azy. Saingy tsy hain’izay mpitondra rehetra nifandimby mihitsy ny nanindraindra amin’ny tsara izany fon-dRamalagasy izany. Tsy hoe fitiavan-tanindrazana araka ny mahazatra antsika fa hambom-po leo voadona

Faly ery ny zoky raiamandreny tamin’ny 1960 raha nakarina io saina io nanolo ny saina frantsay nihofahofa tetsy an-tendron’i Manjakamiadana hatramin’ny oktobra 1895. Tamin’izany anefa mbola vitsy dia vitsy no nahafantatra io sainam-pirenena io, vao laniera tamin’ny fifaninanana sary. Tahaka ny hiram-pirenena ankehitriny, «Ry Tanindrazanay Malala», nahazo vato be indrindra tamin’ny telo nifaninana farany ka nialoha ny «Zanahary ô Tahio» (ity aza moa dia hiraina ombieny ombieny tahaka ny hiram-pirenena faharoa) sy ny «Madagasikara Tanindrazanay» (hiran’ny MDRM taloha natsangan’ny kianjan’ny 13 mey ho faneva). Mbola tsaroako ilay indray andro tao amin’ny Lapan’ny Kolontsaina Mahamasina, raha nisantatra ny «Gouvernorat» teto Antananarivo Pascal Rakotomavo notronin’ny Filohan’ny Repoblika tamin’izany, Didier Ratsiraka. Mpianatr’i Saint-Michel fahatelo, Ludger Andrianjaka, no nihira tery an-dampihazo ny «Madagasikara ho an’ny Malagasy, Malagasy kosa ho an’i Madagasikara». Niara-niredona ny iray trano ary moa tsy ireny hifanoroka ireny avokoa noho ny fihetsem-po !

Izany mantsy isika. Olon’ny fo. Malady ofana. Mahaontsa ahy ny mahita ireo trano bongo eny Laniera manangana sainam-pirenena anefa adinon’ny Fanjakana tanteraka mihitsy ry zareo, tany lavitra Andriana (ny Andriana renintsoratra dia ny Andriamanjaka) anefa vao etsy anelanelan’i Soavimasoandro sy Ambohijanahary-Antehiroka. Mahatsiaro tena mbola isan-tsika ry zareo na dia hodian-tsy hita aza. Tohina ihany koa aho nahita ireto olona marobe mitondra ny ankizy hanao harendrina tamin’ny 25 jiona. Misy dikany amin’ny olona ity andron’ny Fahaleovantena ity. Miandry ny mpitondra hanome feony izany tononkira efa tsara lahatra izany.

2023

Ny vahoaka nihazo an’Anosy, izaho miakatra Ambohidahy, Ambohijatovo, Ambondrona… Olona izao, olona. Ao ny nandeha tsiroaroa, na mpinamana nanao andiany, fa ny maro dia mitondra zaza : an-trotroana ho an’ny kely indrindra, an-tsangory ho an’ny efa lehibebe, tantanana ny mpilanja harendrina (na «pistolet laser», tsy maintsy varotana satria efa navela hiditra ny seranana tao Toamasina…).

Teo Faravohitra, nikatso tanteraka ny fiara mbola mikasa hiakatra any Ambohijatovo-ambony. Tomefy olona mandeha an-tongotra ny arabe. Scooter manao «sens interdit» sisa no nifanena tamiko : «androany aloha, hono, tsy misy voarara». Saingy tsy ny 25 jona hariva ihany no toy izany, raha ny scooter manokana (sy ny sarety), fa mandavantaona, ary dia mitazam-potsiny anefa ny polisy».

«Rond-point» Ampasampito : vory lanona anaty arabe tsotra izao ny olona, mitazan-davitra izao afomanga any Anosy izao. «Rond-point» vaovao Ankerana : mifaninana amin’ny Jirama mba tsy tratran’ny délestage ny isan’ny harendrina samy mandeha amin’izay lalany. Ambohitrarahaba hatreny Ankadikely : mpitanjozotra ankavitsiana. Sabotsy-Namehana : vao ety amin’ny tetezan’i Mamba dia efa hafainganam-pandeha an-tongotra sisa ny fikisahan’ny fiara. Anosy-avaratra : harendrin’ny ankizy ihany koa, sady nisy fetifety (fa dia mitovy daholo izany ilay «fetifety» na kermesse-ny Foloalindahy etsy Betongolo na «cheval de bois» atosi-tanana eny Anosimiarinimerina).

Mampalahelo ahy ireto olona. Tena mbola vonto anatin’ny Gasy ny hasin’ny Tanindrazana (na dia efa tsy dia hay mazava loatra firy intsony, inona marina ny Tantara : 30 septambra 1895, 14 oktobra 1958, 26 jona 1960…). Iaraha-mahita sy iainana isanandro anefa fa ilay Nosy anivon’ny riaka dia efa lasan’ny sasany ambongadiny noho ny firaisan-tsikombakomba avo lenta sy ny famadihana ambany saina.

Politikam-pirenena tsy ankinin-doha amin’ny fanampiana vahiny hany ka very hazon-damosina, mandray baiko avy any ivelany ho an’ny tombontsoan’ny hafa. Mendrika hanana Mpitondra sahaza kokoa ilay hoe «Fahaleovantena» ny Malagasy, fa tsy boloky hanao tsianjery fotsiny ny hoe «fiandrianam-pirenena» e, «hambom-pom-pirenena» e.