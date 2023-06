CONSOMMATION – Hausse du prix de la cigarette

Nouveau prix du tabac. Le prix de la tige a augmenté de 50 ariary, depuis la semaine dernière. Une tige de cigarette de marque « Good look » se vend à 350 ariary, contre 300 ariary, auparavant. Le First et le News s’achètent à 250 ariary contre 200 ariary, il y a encore quelques jours. « Cette hausse est appliquée, depuis les fournisseurs. », lancent des épiciers. Nous n’avons pas pu contacter les producteurs. Ils ont fermé, ce weekend, à l’occasion de la fête de l’indépendance. Cette hausse a indigné les consommateurs. « Diminuez ce prix ! », assènent-ils. Les uns envisagent de consommer des marques plus abordables. D’autres pensent réduire leur consommation journalière. En tout cas, la plupart des fumeurs que nous avons interrogés n’envisagent pas d’arrêter de fumer, pour le moment. « Peu importe le prix affiché, nous continuerons à en prendre. », rétorquent quelques-uns. Ils sont, pourtant, tous conscient du danger du tabac pour la santé. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le tabac tue jusqu’à la moitié de ceux qui en consomment. Et que huit millions de personnes par an, des consommateurs et des non-fumeurs involontairement exposés à la fumée, en meurent, chaque année.