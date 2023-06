COMMUNE URBAINE DE MAHAJANGA – Abad Ali, élu président du conseil municipal

La séance ordinaire du conseil municipal de la commune urbaine de Mahajanga, qui s’est étalée du 13 au 23 juin, a permis d’élire le nouveau président, après le décès de Georges Rakotoson, l’année passée. Il s’agit d’Abdallah Abad Ali. L’élection s’est déroulée sous la coordination du préfet de Mahajanga, Lahanaina Fitiavana Ravelomahay. Les autres membres du bureau du conseil municipal restent à leur place sans aucun changement. Thierry Serge Ledoma prend le poste de président de la commission des infrastructures, et succède à Abad Ali. Le conseil municipal a adopté le compte administratif 2022 et le budget additionnel 2023, qui figuraient à l’ordre du jour de cette session ordinaire. Georges Rakotoson est décédé au mois de décembre, à la suite d’ une intervention chirurgicale à Androva. Le poste a été ainsi vacant pendant six mois.