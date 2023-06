BASKETBALL – COUPE DU MONDE – Madagascar domine le Liban

Les jeunes Ankoay U19 garçons viennent de marquer des points. Ils ont remporté leur première victoire en coupe du monde samedi, en dominant le Liban.

Battus par les Américains sur le score de 69-136 (19-29, 17-40, 16-29, 17-38) samedi, dans leur premier match de Coupe du monde, à Debrecen en Hongrie, les garçons Ankoay U19 de Madagascar ont rectifié le tir face aux Libanais dimanche, dans la soirée. Les protégés d’Aimé Randria (coach Mémé), entraineur de l’équipe nationale malgache, se sont imposés sur le score de 83-66 (24-12, 14-18, 22-6, 23-30). Il reste encore un match à disputer pour les phases de poule et ce sera contre la Slovénie ce jour à 16 heures, heure malgache. À souligner que la Slovénie a tenu tête aux Américains ne s’inclinant que sur le score de 72-77. Concernant le match contre le Liban, les porte-fanions de Madagascar sont bien entrés dans leur match en dominant le premier et le troisième quart temps. Les Ankoay menés par M’Madi Mathias, également meilleur marqueur du match avec ses 34 points- ses 7 rebonds et 3 interceptions, appuyé par Lova Andrian­tsarafara avec ses 22 points, 4 rebonds, se devaient de attraper leur déroute de la veille face aux Américains. Bousculés par les Libanais en deuxième quart temps, les jeunes Ankoay, très solidaires, mais surtout très disciplinés en suivant à la lettre les consignes du coach, ont fait le travail en s’imposant malgré quelques imperfections qu’ils vont corriger tout au long de ce rendez-vous mondial.

Meilleur marqueur

Après la rencontre, Aimé Randria explique sur la page Facebook de la Fédération malgache de basket-ball: « Nous avons bien étudié le match du Liban. En attaque, nous avons donné la balle à nos joueurs de grande taille. Je ne suis pas satisfait du score qui aurait pu être tout autre parce que nous aurions pu faire mieux. C’est ma première victoire en Coupe du monde et je dédie cette victoire à tous les Malgaches en cette fête de l’Indépendance. » Lova Ny Aina Andrian­tsarafara, auteur de doublé contre les Américains, précise: « J’ai tout donné à fond. C’est une victoire historique en Coupe du monde. Pour le prochain match, je pense toujours à la victoire. Quoi qu’il arrive, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Alefa Ankoay! » Quant à M’Madi Mathias, le meneur de l’équipe nationale malgache, meilleur marqueur de la Coupe du monde U19 avec 62 points après deux journées de compétition, il se dit très content de la victoire de son équipe et il a remercié le soutien du public. Déjà qualifiés en huitième de finale, le plus dur reste à venir pour les représentants de la Grande Ile car parmi les futurs adversaires en huitièmes de finale figurent l’Espagne, la France ou le Japon.

Classement Poule B

1-USA: 2 Victoires 4points,

2-Slovénie: 1 victoire, 1 défaite 3 points,

3-Madagascar: 1 victoire, 1 défaite, 3 points

4-Liban: 2 défaites, 2 ponts