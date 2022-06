Pêche – L’Économie bleue concrétisée par une politique nationale

Après des ateliers de consultations auprès des acteurs des régions, l’atelier national sur les stratégies de développement de l’Économie bleue dans les secteurs de la Pêche et de l’Aquaculture se tient actuellement à Antananarivo. Depuis le changement de nom du département de ­la ­Pêche ­en «Ministère de la Pêche et de l’Économie bleue», le ministre Paubert­ Mahatante­ n’a ­cessé d’expliquer ­les­objectifs ­et ­les grands ­axes de l’Économie bleue ­dans ­le­ secteur­ de­ la Pêche­ et­ de­ l’aquaculture.­Il a ­rappelé ­que « Madagascar possède 9 000 km de fleuves et de rivières, 150 000 ha de plan d’eau et 5 600 km de côtes ».

La politique sur l’Économie bleue mettra ainsi en exergue les stratégies, identifiera les sites prioritaires, les plans d’action, les investissements nécessaires, les infrastructures à mettre en place pour pouvoir notamment produire des alevins ou encore pour une bonne gouvernance du secteur qui assure 7% du PIB. Les données recueillies devront assurer l’exploitation des ressources marines et de l’aquaculture, de manière durable et respectueuse de l’environnement.