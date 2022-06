Examen – Hausse du taux de réussite au CEPE à Analamanga

Le contexte sanitaire et l’Interruption des cours n’ont visiblement pas eu d’impact sur les résultats de l’examen du CEPE cette année. Le taux de réussite connaît une hausse au niveau de la CISCO Tana ville et la CISCO Antananarivo Avaradrano.

Le nombre des admis pour l’examen du CEPE est beaucoup plus important par rapport à l’année dernière. Dans la région Analamanga, les pourcentages de réussite à ce premier examen avoisinent les 70 à 83% pour les huit circonscriptions scolaires. Pour la circonscription d’Antananarivo Renivohitra, le taux de réussite est de 75,70% sur les vingt-septmille-cinq-cent vingt-six présents lors de l’examen contre 74,17% pour l’année 2021.

Les résultats sont affichés depuis hier soir, pour la CISCO Tana ville. Cette année, le taux de réussite est de 83,63% contre 79,69% pour la circonscription d’Antananarivo Atsimondrano. Ce qui veut dire que près de 1 359 candidats ont réussi cet examen sur les quinze-mille-sept-cent-soixante-quatre présents. La circonscription Avaradrano enregistre le taux le plus important de candidats ayant réussi au CEPE avec 82,60%. Pour les cinq circonscriptions dans les zones périphériques, le taux de réussite est de 77,25% pour la cisco Ambohidratrimo. Tandis qu’il est de 79,27% pour Andramasina.

Attente

70,12% de réussite pour Anjozorobe. 69,47% pour Ankazobe dont deux-mille-neuf-cent trente-six admis sur quatre-mille-cent-quarante. A Manjakandriana, les candidats qui ont obtenu leur premier diplôme représentent près de quatre-mille-quatre-centdeux soit 74,50% de taux de réussite.

C’est une bonne nouvelle vu le s résultats catastrophiques de l’examen blanc du CEPE. « Mes élèves ont totalement assuré alors que ce n’était pas le cas lors du CEPE blanc pendant lequel pas plus de 25% d’élèves n’avaient la moyenne », indique un enseignent dans une école primaire publique de la capitale. De leurs côté, les enseignants ont eu le temps de faire le point sur les lacunes des élèves. Dans le centre Akama 67ha, les résultats étaient excellents puisque 100% des candidats ont été admis.

Hier, les centres d’examens étaient animés. Les candidats et les parents de candidats se sont rués vers les affichages au niveau des centres d’examen. C’était le cas au centre Antanimena, ou des cris de joie étaient entendus. Dans le CEG Antanimarinandriana, une foule s’est rassemblée devant le centre d’examen dès l’affichage des résultats dans ce centre.

« On a entendu que les résultats étaient affichés alors mois et ma fille avions couru vers le centre où ils sont affichés », indique Landy, mère d’une élève ayant réussi l’examen. Pour la journée d’hier, le stress a été au rendez-vous pour les parents. Dans les autres régions, les résultats sortent progressivement. C’est le cas pour les Cisco Anosibe an’ala, Iakora et Miandrivazo.