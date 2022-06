25 Juin – Une grande ferveur autour des lampions

Plus ou moins délaissée pendant les deux dernières années en saison de la pendémie de Covid-19 la retraite aux flambeaux a été faste, la veille de la célébration de la fête nationale de cette année.

La veillée de l’indépendance a été célébrée dans une ambi­ance festive. Comme il est de tradition que la veille de la fête nationale que soit l’occasion pour grands et petits de porter des lampions en papier ou en plastique pour marquer ce grand événement. Que ce soit à Mahamasina ou à Itaosy et dans d’autres quartiers de la capitale, petits et grands n’ont pas manqué à la tradition de lampions. Les enfants accompagnés de leurs parents sortent dans la rue.

« Contrairement aux deux précédentes années, c’est la première fois qu’on marque la fête de l’indépendance sans restrictions. Mes enfants et moi en avons profité pour porter les lampions afin d’illuminer cette célébration », indique Mirana, une mère de famille.

Fête en famille priorisée

Dans plusieurs quartiers, la fin de la soirée a été plus animée que d’habitude. Les petits commerces ouvraient encore vers 18 heures pour accueillir les derniers acheteurs . Les derniers lampions « vita malagasy » se vendent comme des petits pains. « J’ai pu écouler mes stocks puisqu’il y avait des parents qui ont décidé d’offrir un autre lampion à leurs enfants au dernier moment », explique Faneva, un marchand de lampion à Andraisoro. À quelques pas de l’épicier, le vendeur de lampions en papier et des articles utiles à la fête profite également de cette soirée pour étaler son commerce. Une dizaine d’enfants, qui n’ont pas encore eu des lampions, font la queue pour en acheter.

Les bouchers quant à eux, ont fait de bonnes affaires durant cette soirée Lorsque les familles décident de faire la fête chez eux, les grillades font partie du programme. Pour cette année encore, la fête de famille est priorisée. « On avait organisé une soirée karaoké avec quelques amis. Les enfants quant à eux, ont apporté des lampions en papier dans la cour », explique Randy, un père de famille.