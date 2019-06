Tennis – Country club Ilafy – Deux tournois internationaux au programme

Deux tournois restent à l’agenda du Country club Ilafy d’ici à la fin de l’année. Le premier tournoi est l’Alliance Vintage Cup, programmé les 28 et 29 septembre, tandis que le deuxième concerne l’Open international BMOI Madauto en novembre. Ces deux rendez-vous réuniront les élites locales et les étrangères.

Le Country Club Ilafy vient d’abriter un tournoi international, le « BMOI Challenge », qui a vu la participation de cent-vingt joueurs et joueuses issus de quatre-vingt dix entreprises. Cent quarante sept matches ont été disputés durant ce tournoi soutenu par Orange Madagascar, DHL, Arabesque et Eau Vive.

Le trophée de la catégorie Titanium a été ravi par Alain Rakotobe du HTT et Nirina Ramiandrisoa du Mskar. Ils ont battu en finale Hery Andriamanana de Seabefood et Gilles Rakotobe de Langano. Dans la catégorie steel, Eric Lavergne de Cas’a Nou et Stéphane Rajaonson de Links ont disposé de Rindra Raoeli­navalona de La Paraphar­macie et Marc Trunzler de l’Imprimerie de Madagascar en duel final.

Chez les filles ou la catégorie ladies, le duo constitué de Vony Ramanantseheno de la Caisse d’Epargne de Madagascar et de Domoina Raharitsiresy de la Société Ranaivosoa remporte le trophée en écartant Nirina Rahoeliharivahy et Matina Razafimahefa de Sayna, en finale.