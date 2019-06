Taekwondo – Jeux Africains – Seize tickets à gagner

L’équipe de la Fédération malgache de taekwondo, nouvellement élue cette année, organisera ce week-end sa première activité. Un test match est programmé pour ce samedi.

À l’heure de la sélection. En vue des Jeux Afri­cains qui se tiendront à Rabat-Maroc, du 21 au 26 aout, le nouveau président de la Fédération malgache de taekwondo, Christian Rama­nantsoa, et son équipe orga­niseront le test match qui servira de sélection des membres de l’équipe nationale.

La compétition se tiendra à hui-clos le samedi 29 juin au gymnase couvert de l’Académie Nationale des Sports à Ampefiloha.

Seize combattants, huit catégories de poids chez les garçons (-54kg,- 58kg, -63kg, -68kg, -74kg, -80kg, -87kg, +87kg0, et huit catégories chez les filles (-46kg, -49kg, -53kg, -57kg, -62kg, -67kg, -73kg, +73kg), tous des seniors, seront concernés par ce test qualificatif. La direction technique détectera au cours de ce test les seize meilleurs de chaque catégorie.

« Nous allons d’abord sélectionner les finalistes, c’est-à-dire les deux meilleurs de chaque catégorie pour suivre le regroupement. Nous entamerons tout de suite la préparation après ce test match, car il ne nous reste plus que moins d’un mois », a confié le directeur technique national, Joachin Rivo Rakotobe.

« La Fédération a désormais décidé que les participants doivent être membres de clubs affiliés à la Fédération, et en possession du passeport sportif ainsi que de la licence pour la saison 2019 », a précisé le premier responsable technique. La compétition est réservée aux pratiquants détenteurs de grade à partir de la ceinture rouge.

Chaque club peut présenter un combattant par catégorie de poids et de sexe.

Réunification

« Dans le but de redonner un nouveau souffle à la discipline et en vue de notre participation à la joute africaine, nous seront encore tolérants et proposerons un autre délai, fixé pour le 14 juillet, pour régler les licences et les passeports sportifs des retardataires », a mentionné ce technicien. Actuellement, la plupart des clubs existants ont réglé les dossiers de leurs membres respectifs, entre autres Dynamic, SabNam, Meilleur, Lion, Gym Center, Escapara, et tant d’autres, ainsi que les clubs des autres régions comme Boeny, Betsiboka, Vakinankaratra, Atsimo-Andrefana et Atsinanana.

« Seuls deux clubs d’Analamanga, à savoir Sonran et Taekwondo Choc, et aussi deux ligues, en l’occurrence Vatovavy-Fitovinany et Haute-Matsiatra, n’ont pas encore procédé à la régularisation des dossiers de leurs membres », a clarifié Rivo Rakotobe.

Pour en revenir au match test, la pesée est prévue le 28 juin à partir de 16 heures à l’ANS à Ampefiloha. Les jeux africains ne comptent pas encore pour la qualification aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Les compétitions qualificatives sont prévues en début de l’année prochaine.