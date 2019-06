F^te de l’indépendance – Célébration amère pour certains ménages

La célébration de l’anniversaire de l’indépendance fut amère pour certains ménages, en l’occurrence, les employés de courte durée (ECD) qui n’ont pas touché leur salaire en six mois. « Mes enfants ont pleuré lorsqu’ils ont vu les jolis lampions des autres, hier (ndlr : 25 juin). Je n’ai pas pu leur en offrir. Nous sommes dans le grand besoin, actuellement, car je n’ai pas reçu ma paie, depuis janvier », raconte une mère de famille, ECD auprès d’un ministère.

D’autres parents n’ont pas pu, également, acheter des jouets à leurs enfants, ce mois où l’on célèbre, également, le mois de l’enfance. « Chaque fois que je quitte mon bureau et passe devant ces marchands de jouets, j’ai très envie d’en acheter pour mes gosses. Malheu­reusement, cela coûte trop cher pour moi. C’est amer de ne pas pouvoir émerveiller ses enfants en cette fête », témoigne Harilaza Ramilijaona, père de famille, ECD, également. Quelques-uns avouent avoir fait crédit à des bouchers et à des épiciers pour pouvoir manger du bon plat, durant la journée du 26 juin.

Ce retard de paiement du salaire s’expliquerait par la suppression et la fusion de certains départements ministériels, engendrant un retard de procédure. Le problème est déjà résolu, leur bon de caisse a été disponible depuis le 25 juin. Par contre, ceux qui ont opté pour un virement bancaire devraient encore attendre pour pouvoir toucher leur salaire.