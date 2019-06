Émergence – Rajoelina vante l’exemple rwandais

Le président Rajoelina, a affiché son admiration pour le modèle de développe­ment rwandais. Il veut se référer au leadership de son président Paul Kagame.

Elogieux. Andry Rajoelina, président de la Répu­blique, a chanté les louanges du Rwanda et de son président, Paul Kagame, hier. Durant une déclaration à la presse, faite par les deux Chefs d’État, au palais d’Iavo­loha, dans la soirée ayant suivi le défilé militaire de Maha­masina, le président Rajoelina, a affiché son admiration du modèle de développement rwandais et du leadership de son homologue.

« La trajectoire du Rwanda est un modèle pour Madagascar et l’Afrique tout entière. (…) Je suis convaincu que ce qui est possible pour le Rwanda, est possible pour Madagascar », a déclaré le locataire d’Iavo­loha. Sur sa lancée, le Prési­dent de la République a indiqué que dans sa quête d’émergence, Madagascar

« s’inspire beaucoup de l’audace et de la détermination du Rwanda dans le chemin qu’il a tracé ».

Selon Andry Rajoelina, l’espoir malgache « se nourrit aussi, de l’exemple rwandais ». Il a souligné le fait que ce pays a su relever des épreuves qu’elle a traversées. Le Rwanda a, en effet, été meurtri par un génocide, il y a, à peine, vingt-cinq ans. « Malgré les conflits et les blessures, l’unité nationale est possible et le développement est à votre portée », a ajouté le Chef de l’État, se référant toujours, à l’exemple rwandais.

Éloges mutuels

Le locataire d’Iavoloha a, aussi, été dithyrambique quant au leadership de Paul Kagame qu’il désigne comme le dépositaire de la clé de la réussite rwandaise. Que la stratégie de son invité d’honneur pour la célébration du 59e anniversaire du retour à l’indépendance « est devenu une référence en matière de plan de développement en Afrique ».

Andry Rajoelina affirme ainsi, que leurs échanges « ont confirmé », que tous deux partageraient « les mêmes valeurs, les mêmes déterminations pour réduire la pauvreté et la même ambition de prospérité et de bien-être pour nos peuples ». Il s’aligne, également, à Paul Kagame sur les principes de souveraineté, en matière de patriotisme. Les déclarations devant la presse hier, semblent avoir été un moment d’éloge mutuel entre les deux Chefs d’État. À son tour, Paul Kagame a, également, eu des propos flatteurs envers son hôte et la Grande île.

« Nous avons aussi, hâte d’apprendre et de collaborer avec la population. Il y a beaucoup de leçons à tirer dans ce que vous faites ici et dans lequel on peut fonder également, notre développement », a-t-il déclaré. En matière de coopération bilatérale, les deux Chefs d’État ont parlé à l’unisson, du renforcement de la collaboration et des échanges. Le président Kagame a, notamment, évoqué l’opportunité de renforcer les échanges commerciales dans le cadre de zone libre échange commerciale en Afrique, dont-il est un des fervents défenseurs.