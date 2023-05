UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO – L’enseignement à la faculté d’EGS risque d’être suspendu

La grève des enseignants vacataires de l’université d’Antananarivo risque de faire tâche d’huile. Ceux de la faculté d’Économie, de gestion et de sociologie (EGS) réclament, également, le paiement de leurs quatre années de vacations impayées. Ils auraient avisé le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Si ces vacataires entrent en grève, l’enseignement dans cette faculté risque, également, d’être suspendu. « Les vacataires représentent 70% des enseignants à la faculté EGS.», annonce le président du syndicat des enseignants chercheurs et des chercheurs enseignants de l’enseignement supérieur (Seces) section Antananarivo, le professeur Sammy Grégoire Ravelonirina. C’était, hier, lors de l’assemblée générale du Seces à l’université d’Antananarivo. Les vacataires de l’École supérieure polytechnique d’Antananarivo (ESPA) ont arrêté de dispenser des cours, depuis le mois de mai, pour non paiement de leurs vacations. Ils réclament le paiement du cumul des arriérés, depuis l’année universitaire 2018-2019. Ils revendiquent, en outre, le statut des vacataires et la transparence des recrutements. Une source auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique indique qu’une collecte des données des vacataires est en cours, en vue d’un assainissement. Seuls les vacataires indispensables seraient retenus. Le Seces souligne, pourtant, l’insuffisance des enseignants dans les universités publiques.