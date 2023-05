RECONNAISSANCE – L’État rend hommage à miRitsoka Production

À l’occasion des quinze années d’existence de miRitsoka Production, une cérémonie officielle a été organisée par le ministère de la Communication et de la culture pour rendre un grand hommage à cette entreprise. Connue pour son talent à organiser des événements ainsi que pour la production des albums d’artistes, la maison de production miRitsoka a été félicitée par l’État malgache. Une cérémonie s’est tenue à Antananarivo le jeudi 26 mai. Le fondateur et directeur de miRitsoka production, Hery Randriamampianina a été élevé au rang d’Officier de l’ordre des arts, des lettres et de la culture par la ministre de la Communication et de la culture Lalatiana Rakotondrazafy. Dans son discours, la ministre a remercié la maison de production pour ses actions et ses efforts. Partie avec peu de ressources en 2008, l’entreprise figure aujourd’hui parmi les grands organisateurs d’évènement. Durant ces quinze années, miRitsoka production a déjà organisé 141 concerts dont 119 produits à Madagascar et 22 autres ont réalisés en dehors du pays. Nombreux sont les artistes qui ont collaboré avec cette maison de production.