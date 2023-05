INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES – Début des travaux de réhabilitation de la RN2

De grands travaux sont lancés sur la route nationale 2. Les points noirs sur cet axe seront traités.

Lueur d’espoir pour les usagers de la route nationale (RN2). Le ministre des Travaux publics, le colonel Livah Ndriamihaja Andrianatrehana, a donné le coup d’envoi des travaux de réhabilitation de cette route chaotique, hier. « La réfection de cette route nationale fait partie des engagements du président de la République. Les travaux vont commencer. Le financement est déjà disponible», assure-t-il. Le gouvernement malgache a reçu un financement de la Banque Mondiale, à travers le fonds de contingence pour les réponses d’urgence (CERC), pour réparer cette artère économique du pays. La première phase du projet débute entre Manjakandriana et Anjiro, au point kilométrique (PK) 48+720 jusqu’au PK 78+100. Les travaux, assurés par l’entreprise chinoise Chec, consistent à scarifier la chaussée, à renforcer la couche de base, à remplacer la couche de roulement, à réparer les canalisations, à exécuter des travaux de cantonnage et à réhabiliter un pont, au PK117, à la sortie de Moramanga. « Nous serons stricts sur le respect des normes et de la qualité des travaux. », précise le ministre. Le délabrement de cette route qui relie la capitale avec le plus grand port de Madagascar, a été à l’origine de la grogne des transporteurs, cette année. Au mois de janvier, puis, au mois d’avril, les routiers ont menacé d’entrer en grève, face à l’état de délabrement avancé de la route qui serait à l’origine de nombreux accidents de circulation et d’acte de vandalisme sur cet axe.

Nids de poule

Ils ont réclamé, à ce qu’au moins, les portions de routes impraticables, soient terrassées. L’État leur a promis de débuter les travaux, avant la fin du mois de mai. Il a tenu parole. Joelson Rakotoarisoa, président du syndicat des transporteurs professionnels de Madagascar pour la RN2 reste, cependant, sur sa faim. « Ils ont commencé les travaux là où les portions de route sont déjà terrassées. Ce qui est urgent, c’est le terrassement de la route entre Andasibe et Brickaville, qui est impraticable. Pas plus tard qu’hier (ndlr : jeudi à l’aube), un véhicule de transport en commun a été attaqué par des malfaiteurs, pas loin d’Antsampanana, où les nids de poule sont gigantesques », relate-t-il. Le chauffeur de ce véhicule de la coopérative Anjara Trans, Jean Pierre Rakotoarivony, témoigne qu’il a dû rouler lentement, à cause de l’état de la route. Et que les malfaiteurs en ont profité pour les attaquer. « Ils ont dévalisé les bagages des passagers. Nous nous sommes rendu compte de leur présence, lorsqu’ils ont jeté des bagages du toit. J’ai arrêté le véhicule pour les attraper. Mais c’était trop tard, ils se sont volatilisés. », raconte-t-il. Ces transporteurs doivent faire preuve de patience. À en croire le colonel Livah Ndriamihaja Andrianatrehana, d’autres portions de route seront réhabilitées sur la RN2. « Le Projet de développement durable du secteur Routier à Madagascar (PDDR), financé par l’Association internationale de développement (IDA/Banque mondiale), qui consiste à aménager la RN2, va bientôt démarrer. D’autres travaux seront réalisés sur cet axe, grâce aux ressources propres internes de l’État », déclare-t-il.