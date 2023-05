FOOTBALL – CAN – La préparation au point mort

aPlus que seize jours. La fédération malgache de football est en mode silence radio alors que les footeux ont hâte de savoir où en est-on concernant la préparation aux matches comptant pour les deux dernières journées des éliminatoires à la Coupe d’Afrique des nations. La nomination officielle du sélectionneur ainsi que la convocation des joueurs et le programme de regroupement se font attendre à deux semaines et quelques jours du premier match. Les Barea accueilleront le 12 juin à domicile le match comptant pour la cinquième journée contre les Black Stars du Ghana. La sélection malgache fera par la suite le déplacement en Angola pour disputer le match comptant pour la sixième journée, contre les Palancas Negras en septembre. Certes, la question n’est plus la validation de la qualification à la CAN mais «d’assurer la victoire pour sortir par la grande porte», comme l’a déjà réitéré le président par intérim de la fédération, Victorien Andrianony. Des noms de technicien étrangers ont défilé dans les réseaux sociaux ces dernières semaines, entre autres, l’ancien milieu et entraineur de l’équipe de France, l’espagnol Luis Fernandez Toledo, sélectionneur de l’équipe nationale guinéenne de 2015-16, et aussi le Portugais Fabiano Costa Jose Flora, ancien coach-assistant d’Eric Rabesandratana qui sont parmi les quatre retenus dans la liste restreinte remise au comité exécutif. Ces techniciens étrangers exigent-ils des conditions trop complexes pour la fédération car la négociation prend du temps. La nomination a été attendue cette semaine mais en vain. A cette allure, et avec le peu de temps qui reste avant le premier match, ce sera difficile d’avoir une sélection à la hauteur de ce qu’on attend d’elle. Bref, la question se pose, la fédération prendra-t-elle encore au sérieux ces deux derniers matches après la série de défaites lors des quatre matches déjà disputés.