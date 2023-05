FEO SY GITARA – Un aréopage d’artistes au Coliseum

Ce lundi de Pentecôte, 29 mai, les artistes de renom comme Dama, Tselonina, Erick Manana, Tsiakoraka, Lôlô sy ny tariny présenteront un spectacle grandiose au Coliseum Antsonjombe.

Le show « Feo sy Gitara » est organisé afin de marquer le quinzième anniversaire du Studio miRitsoka. Une ambiance basée sur la guitare acoustique constitue le rendez-vous du jour. En plus, des célébrités telles que Feo gasy, Levelo, Hanitra, Zandry Gasy, Hery et Tafan-gilita vont se succéder à monter sur scène, lundi prochain. Plus de quatre-vingt titres seront joués pendant le concert à Antsonjombe. Mais le tube « Ravaomaria » de Tselonina est l’un des morceaux qu’ils chanteront ensemble le jour du spectacle. Le concert sera diffusé intégralement sur les réseaux sociaux. Mais le visionnage des vidéos nécessite des frais, selon les responsables.

Une première

D’après l’organisateur de l’évènement, « Feo sy gitara est l’unique show organisé pour célébrer les 15 années d’existence du Studio miRitsoka. Un show comme cela n’arrive pas deux fois parce qu’il est difficile de rassembler sur la même scène de grandes stars comme eux. Et le but est de satisfaire les spectateurs locaux et également ceux qui se trouvent à l’étranger. » Quelques jours avant le grand show, ces artistes de renom ne cessent de répéter pour donner une parfaite ambiance au grand public d’Antsonjombe. Ce soir, le groupe Erick Manana arrivera au pays d’après les informations recueillies auprès de l’organisateur. « Feo sy gitara » est une première pour la maison de production miRitsoka en matière d’organisation de grand évènement. Ce jour, le public aura l’opportunité de voir ces professionnels de la guitare sur la même scène au Coliseum. Le lundi de Pentecôte 2023 est une occasion unique de célébrer ensemble le quinzième anniversaire du Studio miRitsoka. Alors ne manquez pas cette aventure de plonger dans une ambiance « guitaristique » avec les grandes stars malgaches.