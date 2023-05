ÉNERGIE À MAHAJANGA – La fête de la Pentecôte sera éclairée

Les habitants de la ville de Mahajanga ont poussé un petit soupir de soulagement hier. L’électricité n’est plus coupée depuis vendredi à 3h du matin et toute la journée. Les séries de délestage tournant ont cessé, à la grande satisfaction générale de tout le monde. Et derrière cette bienveillance de la Jirama, les abonnés sont certains que l’approche de la célébration de la fête de la Pentecôte y est pour quelque chose. Hier, toutes les activités commerciales telles que les coiffures, les ventes de boisson glacées ainsi que les soudures et menuiseries et tant d’autres ont repris de plus belle. « Ce sera sûrement de courte durée car le Saint-Esprit que l’on célébrera dimanche y est pour quelque chose. On s’attend au pire après dimanche soir. Mais nous allons profiter pour reprendre nos activités car nous étions au bord de la faillite, on est en train de déposer nos bilans », a déclaré le gérant d’une entreprise. Les coupures intempestives de courant ont surtout provoqué un impact sur la santé des habitants et de quelques personnes vulnérables dont des salariés qui dépendent de l’électricité. Ils sont au bord du stress, de la dépression et pire encore de l’hypertension. Ces constats sont confirmés lors de consultation chez un médecin. « Le sommeil est insuffisant car la nuit, nous nous levons pour remplir d’eau nos seaux. C’est le monde à l’envers car on vaque à notre occupation telle que repassage et vaisselle en pleine nuit, à minuit jusqu’à 3h du matin. L’eau et l’électricité ne fonctionnent plus vers 5h du matin. Ma tension artérielle n’est plus stable depuis plusieurs semaines », se plaint une vieille femme de 60 ans, dans le fokontany de Manjarisoa. L’approvisionnement en eau dans la ville sera encore perturbé pendant trois mois. Plusieurs quartiers seront encore privés provisoirement d’eau. La seconde phase de travaux de dédoublement de conduite d’eau longue de 11 400 mètres, au niveau de la station de pompage de Mahavelona vers le réservoir d’Antanimalandy a démarré la semaine dernière.