COURSE DE CÔTE – EAST PEAK – La deuxième manche compressée en une journée

Une toute première. Une course de côte se déroulera pour la première dans la côte de l’île. La deuxième manche du championnat de Madagascar des slaloms et de courses de côte se tiendra ce samedi à Toamasina. Si cette manche est prévue s’étaler sur deux journées comme d’habitude, la deuxième manche baptisée «East Peak» se jouera sur une seule journée vu le mince nombre d’engagés, seulement sept en ce week-end de Pentecôte. Cinq d’entre eux viennent de la capitale et deux autres de la ville hôte. Les leaders à l’issue de la première manche sont tous ou presque présents en l’occurrence le double champion de Madagascar et vainqueur de la manche inaugurale, Juan Rakotojohary alias Tovonen Jr du club FMMSAM au volant d’une Clio. Son dauphin Olivier Ramiandrisoa du club ASACM sur Peugeot 306 et son poursuivant, Frédéric Rabekoto également du club ASACM sur Citroën C2 seront aussi de la partie. Cette manche est organisée par le jeune club AC 501 qui a vu le jour l’an passé. Le circuit long de 2,850km se situe à Ivoloina, à 8km de la capitale Betsimisaraka sur la route nationale 5. «Beaucoup de gens n’arrivent pas à croire qu’une course peut se faire dans la côte alors que nous avons trouvé ce circuit adéquat pour cette épreuve. Et la piste a été validée bien sûr par la fédération» souligne le président de l’AC 501, Lioka Rakoton­dratrimo. Le coup d’envoi sera donné ce matin à 9 heures. L’essai libre ouvrira l’épreuve, suivi de l’essai chrono et les trois manches.