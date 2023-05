AFFAIRE « LOLA R. » – Le verdict reporté

Le procès sur l’histoire de vol de courant intenté à Rolland Hubert Rasoamaharo ou Lola repartira de zéro, le 6 juin, à 8h30 du matin, dans la salle 3 du palais de justice, à Anosy. Cette regrettable nouvelle a été annoncée, hier, lors d’une séance de verdicts. Le juge se déclare incompétent et annule la délibération qui aurait dû être effectuée. La présidente ajoute : « pour empêchement du tribunal ». L’avocate de l’accusé, Me Andrianina Ravoajanahary, suppose que des pressions planeraient sur le dossier. Rolland Hubert Rasoamaharo est accusé de branchement illicite d’électricité. Les faits qui lui sont imputés ont été constatés en juillet 2018 chez La Gazette de la Grande Île, quand il était un simple actionnaire. Sa défense, lors de sa plaidoirie du 19 mai, a expliqué que l’infraction implique une personne morale et non physique. Chacune a sa personnalité juridique. L’avocate a précisé, hier, que la récente confiscation des biens du journal ne concerne pas cette affaire de vol de courant. Elle fait suite à un arrêt de la Cour d’appel commercial.