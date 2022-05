Concours – L’Orange Summer Challenge arrive à Madagascar

Orange Summer Challenge est organisé pour la première fois à Madagascar par Orange Digital Center Madagascar. Il s’agit d’un programme innovant qui combine stage professionnalisant et compétition internationale de projets innovants.

UNE proposition devant intéresser les jeunes. « Le programme Orange Summer Challenge est un stage intensif de 3 mois sous forme de compétition qui mise sur l’intelligence collective d’étudiants motivés, issus de spécialités académiques complémentaires (développement web et mobile, UX/UI design, ingénieur électronique, design industriel, intelligence artificielle, big data, data science et systèmes embarqués) afin de concevoir des solutions technologiques innovantes à impact» explique d’emblée Frédéric Debord, directeur général Orange Madagascar, lors d’un point de presse mercredi au Redland Tour d’Ankorondrano.

Orange Digital Center Madagascar accompagnera quatre projets étudiants sur la thématique Tech4Good, de l’idéation jusqu’au prototypage, en passant par l’identité visuelle et le business plan, en partenariat étroit avec Google et EY (ex-Ernst & Young). Les candidats sélectionnés seront regroupés en équipe pluridisciplinaire et bénéficieront donc de tous les moyens humains, techniques, technologiques et matériels pour réussir leurs projets et relever le challenge.

«Les étudiants et jeunes diplômés de Madagascar sélectionnés travailleront à structurer un projet d’entreprise et une solution innovante en équipe, du 1er juillet au 30 septembre 2022, à l’École du Code (Ankorondrano) et au Fablab (Ankatso), tout en bénéficiant de formation et coaching », ajoute Audrey Gortana Vallet, directrice chez Orange digital center Madagascar.

Les meilleurs projets seront récompensés. Répartis en équipes, les jeunes étudiants devront défendre leurs projets lors d’une grande cérémonie locale de remise des prix face à un public averti, composé entre autres de diverses parties prenantes des écosystèmes académiques, TIC, d’innovation et entrepreneurial. EY attribue 1 000 € au meilleur des quatre projets de chaque pays. Au niveau international, Google sélectionnera les cinq projets « coups de cœur » parmi les quarante projets en compétition dans les pays mobilisés , selon leurs explications .

L’appel à candidatures est en ligne sur Facebook d’Orange Digital Center Madagascar, du 15 mai au 20 juin. La compétition commence le 1er juillet dans les neuf pays candidats.

Orange et Google, main dans la main

« Animés par une vision stratégique commune pour soutenir les jeunes, Orange Digital Center, Google et Ernst & Young Tunisie s’associent pour la première fois pour mobiliser et accompagner les étudiants des 9 pays candidats : Tunisie, Maroc, Jordanie, Côte d’Ivoire, Sénégal, Cameroun, Mali, la Sierra Leone et Madagascar à développer des solutions technologiques innovantes pour relever les grands défis sociétaux afin de construire un monde plus durable et inclusif», soutient Audrey Gortana Vallet.

Pour l’accompagnement technologique des étudiants, Orange et Google offrent le meilleur de l’innovation à travers des formations et du mentoring sur mesure, assurés à la fois par des coaches locaux et internationaux, notamment, les experts de l’école du code pour la partie software et du FabLab Solidaire pour la partie hardware.

Pour l’accompagnement technique, les candidats pourront compter sur l’expertise et le savoir-faire avérés que EY mettra à leur disposition, notamment sur la partie montage des projets (business model, business plan… ). De plus, les trois partenaires vont également assurer des formations en design thinking, soft skills, etc. pour préparer au mieux les équipes à pitcher lors de la cérémonie finale de chaque pays.