Circulation – Un nouvel aménagement du flux à Anosy

Pour le désengorgement du flux de circulation vers le centre-ville, une note relative au changement du sens de circulation pour l’axe Anosy vient de sortir avant-hier. Sa mise en application est prévue ce jour.

Après le nouveau plan de circulation à Ambohijatovo et à Andohan’Analakely, une mesure d’accompagnement a été mise en place par la commune urbaine d’Antananarivo et sera appliquée à Anosy à partir de ce jour. Une cartographie a été réalisée par la commune afin de désencombrer l’axe Anosy et Analakely. « La mise en application du plan sur terrain nous permet de constater de visu les points à améliorer », indique le Commissaire Albert Estel Ainanirina, directeur des Transports et de la mobilité Urbaine (DTMU). Cette nouvelle mesure intervient après que des embouteillages ont persisté sur l’axe Anosy-Analakely depuis l’application du nouveau plan le 22 mai dernier.

« L’esprit des changements opérés consiste à fluidifier la circulation en limitant le trafic entre les intersections comme les ronds-points. Il s’agit donc d’étirer certains itinéraires », enchaîne le responsable. Deux lieux sont concernés par ce changement. La cartographie de la Commune indique que pour alléger le flux depuis Anosy et Analakely, un nouveau chemin à double sens est disponible, il s’agit de la rue reliant le collège Sainte Famille et le Collège Saint Michel.

Parking

Ainsi, le véhicule qui emprunte cette rue pourrait sortir vers Havana Resort pour ensuite passer vers le tunnel d’Ambohidahy avant de rejoindre Analakely. L’autre choix de l’usager pourrait également se rapporter sur la trajectoire habituelle, qui est de passer par la rue Mohamed V, entre autres, celle devant le Lac Anosy vers le tunnel Ambohidahy.

En outre, un autre changement intervient pour Ambotsirohitra vers Analakely. Tout d’abord, le sens giratoire au niveau de la stèle de l’OUA est supprimé, ce qui signifie qu’un autre itinéraire sera suivi par les véhicules venant d’Ampatsakana. « Pour rejoindre la rue devant le commandement des forces aériennes, les véhicules venant d’Ampatsakana ne pourront plus passer directement au rond-point. Ainsi, ils devront passer par Mahamasina avant de rejoindre Analakely », explique le Commissaire Albert Estel Ainanirina. L’usager de la route doit contourner la stèle de la police avant de rejoindre le circuit de Mahamasina. Pour l’itinéraire d’Ambatonakanga vers Mahamasina, aucun changement n’a été noté par la CUA.

Pour mettre en place le nouveau plan, d’autres mesures comme la suppression de certains parkings sera appliquée, c’est le cas pour les places de parking côté de l’Institut Sainte Famille ou encore les parkings devant le collège Sain t Michel. Cette mesure doit assurer la fluidité de cet axe. En outre, l’itinéraire des bus passant par Mahamasina et la partie Sud sera changé, selon les explications. Les bus devront donc passer par la route menant vers Havana resort pour ensuite franchir le tunnel d’Ambohidahy.