Tsaratanana – La femme de Del Kely et ses coauteurs tués

La femme du défunt Del Kely et deux de ses coauteurs ont mortellement reçu des balles de la gendarmerie lors de leur fuite, à Malamamaina Tsaratanàna, dimanche.

OPÉRATION intensifiée. Une des femmes du défunt Del Kely, protagoniste de rapts, a succombé à ses blessures, dimanche au cours de son évacuation vers l’hôpital, dans le district de Tsaratanàna. Elle était celle en qui le kidnappeur notoire avait confiance, selon la gendarmerie locale. Deux autres membres de leur bande ont également été mis hors d’état de nuire.

La femme a été arrêtée il y a quelques jours. Elle a accepté de collaborer et d’aider les gendarmes à démanteler leur association de malfaiteurs. C’était même grâce à elle que Del Kely a été attrapé dans les mailles du filet, le 13 mai, à Ambohi­bolakely, dans la commune de Morarano Gare, du district de Moramanga.

Ce caïd a malheureusement emporté son secret dans la tombe le même jour. Il a été touché par balle pendant l’opération musclée menée par des gendarmes dirigés par le général Andry Rakotondrazaka, commandant de la circonscription interrégionale de la gendarmerie nationale d’Antananarivo (CIRGN).

Des armes de guerre

La filature suit son cours jusqu’à Brieville Tsaratanàna. La femme a encore accompagné les gendarmes jusqu’aux deux compères. Ceux-ci auraient pris leurs jambes à leur cou dès qu’ils les ont vus débarquer au village. Ils ont ignoré les sommations faites tout en continuant à se carapater.

Les forces de la gendarmerie ont alors dû leur tirer dessus. Ils sont morts sur le champ. La femme en a aussi profité pour se libérer, mais elle n’allait pas très loin quand les projectiles l’ont touchée. « D’autres membres de l’équipe de Del Kely courent toujours. Ils détiennent des armes de guerre. Notre travail ne s’arrêtera pas là. Nous les filerons jusqu’à ce qu’ils soient tous capturés », souligne un gendarme ayant participé à l’opération.

« Le district de Tsaratanàna en particulier a connu depuis quelques mois une baisse du taux de l’insécurité, jusqu’à 70 à 80% », rapporte un notable. Del Kely et sa troupe avaient longtemps fait parler d’eux à Tsaratanàna, à Andriamena et à Brieville avant de se déplacer et d’écumer le district d’Anjozorobe.