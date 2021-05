Transport aérien – Air Madagascar, la grande lessive

La compagnie Air Madagascar procédéra à la mise en chômage technique d’une partie de son personnel à partir du 1er juin. Une mesure incontournable.

Maintenant, c’est presque inévitable. Des employés d’Air Madagascar devraient être mis au chômage technique. Déjà en difficulté sur le plan financier depuis des années, Ai r Madagascar a été asphyxié par les effets indirects de la crise sanitaire à l’échelle mondiale. En l’occurrence, la fermeture des frontières aériennes. Selon des informations qui ont fuité lors de la réunion d’une dizaine de directeurs avec des représentants du personnel, 50% de ceux et de celles affectés à l’exploitation, pilotes et personnel navigant commercial-hôtesses et stewards seraient touchés par cette mesure restrictive. Plus ou moins compréhensible. Seul un appareil sur six d’Air Madagascar est apte à décoller.

Une consolation tout de même. Cette « suspension» serait à durée déterminée. Trois mois à partir de juin, semble-t-il. Ce qui porte ainsi à croire que la situation reviendrait à la normale, en septembre. Mais tout cela dépendra de l’évolution de la pandémie ailleurs et ici. Les données chiffrées actuelles prêtent plutôt à l’optimisme. Les touristes commencent à avoir des fourmis dans les jambes.

Soulagement

Les employés retenus à leurs postes toucheraient la totalité de leurs émoluments mensuels. Les « malchanceux» auraient 30% de ce qu’ils gagnent. Les salaires du mois d’avril seraient versés cette semaine et ceux du mois de mai seraient déjà en préparation. Ce qui peut être un motif de soulagement.

Ceux visés par ces compressions temporaires du personnel, recevraient la lettre explicative y afférente dans les jours à venir. Certains d’entre eux, en désespoir de cause, suggèrent un « chômage technique tournant » parmi l’effectif. Une issue de secours envisageable. Il reste maintenant à dévoiler le contenu du business plan du redressement. Toujours dans les limbes. Comme le nom du nouveau directeur général.