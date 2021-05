Taolagnaro – QMM soutient l’équipe du CTC-19

Solidarité. L’industrie d’extraction minière à Taolagnaro a remis des dons de matériel aux personnels de santé de la Région Anosy qui travaillent auprès du centre de traitement de covid-19 (CTC-19) à Lafitsinanana Taolagnaro. Une dizaine de tensiomètres et stéthoscopes, des milliers de combinaisons, plus de huit cents blouses, des gants d’examen en latex, des calots charlotte, plus de cinq mille masques chirurgicaux haute filtration, des surchaussures, des lunettes de protection, des bidons de gels désinfectants, estimés à plus de soixante millions d’ariary ont été offerts. « Destinés à l’équipe médicale qui est au front de la lutte contre la pandémie, ces équipements et matériel se rajoutent à ceux offerts par Rio Tinto QMM dans le cadre du protocole d’accord signé l’année dernière avec la direction régionale de la santé publique à Anosy. », explique Dr Rajeriharindranto Harinesy, Directeur des relations communautaires et du développement économique régional au sein de l’industrie, lors de la remise officielle des dons.

Certes, le nombre des nouveaux cas confirmés a diminué ces derniers temps dans la région, mais ces équipements permettront à l’équipe médicale de mieux gérer cette situation pandémique.