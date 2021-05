Tanjombato – Un homme se jette sous un camion

Décédé sur le coup. Un homme âgé d’une vingtaine d’années s’est retrouvé inerte sous les roues droites d’un camion-benne chargé de tonnes de gravillon, hier peu avant 14 heures, à l’entrée du pont bailey d’Andohavato Tanjombato. Des policiers du commissariat central d’Atsimondrano et un médecin sont venus constater l’accident et la victime.

Selon les témoins oculaires, le malheureux était un suicidaire, il s’est jeté sous le poids lourd. Le chauffeur s’est brusquement immobilisé dès qu’il a entendu un bruit fort. Des traces de freinage d’environ un mètre laissées sur l’asphalte en témoignent. La police a enlevé le masque du jeune homme pour qu’on puisse l’identifier. Pourtant, personne ne le reconnaît.

Il n’avait pas non plus une pièce d’identité sur lui. Sitôt avisés des faits, des sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux. Ils ont récupéré et transporté la dépouille du défunt vers la morgue où sa famille pourra la retrouver.

Le conducteur a été amené au commissariat pour être interrogé. En attendant, le véhicule a été mis en fourrière. Le pont à sens unique est interdit aux piétons, comme l’indique un panneau de signalisation dressé à l’extrémité.