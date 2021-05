Gouvernance – Le projet NFD fait son bilan

Le projet « Une administration pour tous » ou « Ny Fanjakana ho an’ny Daholobe» (NFD), financé par l’Union européenne depuis 2015 pour un montant de 12 millions d’euros, vise à améliorer l’efficacité et la redevabilité de l’administration publique malagasy. Ses promoteurs soutiennent que le projet a fourni des résultats significatifs dans l’accompagnement des ministères dans la modernisation de la fonction publique, à travers l’amélioration de la gestion des finances publiques, la mise en place de la digitalisation et la lutte contre la corruption.

Selon la Délégation de l’Union européenne à Madagascar, le projet a permis en premier lieu la mise en place de bonnes pratiques pour une meilleure gestion des finances publiques. Cinq ministères clé (Justice, Santé, Éducation, Enseignement technique et formation professionnelle, Enseignement supérieur et Recherche) ont été accompagnés dans la préparation de leurs plans de travail annuels, en lien avec leur budget annuel.

Des documents stratégiques ont été produits afin de permettre une meilleure priorisation et gestion des activités du ministère en lien avec ses missions et priorités, une plus grande transparence et redevabilité dans les activités menées, ainsi que la mise en place d’un dialogue politique pour une utilisation plus efficace des ressources publiques.

Concernant la lutte contre la corruption, l’audit, par la Cour des Comptes de l’application AUGURE pour la gestion des ressources humaines de l’État et des salaires, a mis en exergue d’importants défis, d’une part au niveau de la chaîne de paiement des salaires des fonctionnaires, d’autre part au niveau de la gouvernance, de la sécurité et de la gestion même de l’application. La Cour des Comptes a estimé la perte financière annuelle à 100 milliards d’ariary pour les caisses de l’État.

Objectif digitalisation

Le principal financeur du projet note en outre les progrès enregistrés dans la digitalisation de l’Administration et celle de la Justice en particulier. Grâce à l’informatisation des tribunaux de première instance, des tribunaux administratifs et des tribunaux financiers dans six chefs-lieux de province, la qualité et la transparence des décisions de justice, la rapidité de traitement des dossiers et le taux de pertes de dossiers et de pièces ont été améliorée.

Pour rappel, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a inauguré, le 5 février dernier, la transition des trois tribunaux de Mahajanga (administratif, financier et première instance) vers la digitalisation, accompagné du Chef de section politique de la Délégation de l’Union européenne à Madagascar et de l’équipe du projet. En présence du Premier président de la Cour Suprême, du Procureur Général de la Cour Suprême, de deux députés élus de la région et une délégation du Ministère de la Justice, il a été souligné que « la transition digitale des juridictions offre le potentiel d’accélérer significativement les procédures, de renforcer la qualité des décisions de justice, d’éviter les pertes de dossier, de radicalement bouleverser la transparence et l’accessibilité de la justice aux citoyens ». Des avancées qualifiées d’étapes essentielles vers une justice moderne, plus efficace, plus rapide et plus redevable.

Dans les prochains mois, les juridictions de Toliara, Fianarantsoa, Antsiranana, Antananarivo rejoindront Mahajanga et Toamasina et bénéficieront d’équipements et de logiciels opérationnels, ainsi que le PAC d’Antananarivo. L’Union européenne affirme pour sa part rester au côté des acteurs du système judiciaire du pays pour « appuyer une justice équitable, transparente et efficace ».

L’Union européenne ne cesse par ailleurs de soutenir que la bonne gouvernance constitue la base d’un développemen t conséquen t. Giovanni Di Girolamo, Ambassadeur de l’Union Eu ropéenne en poste à Antananarivo, a tenu à le rappeler énergiquement l’année dernière lors de la cérémonie de réception des équipements informatiques et de réseau de l’Application Unique de Gestion Uniforme des Ressources humaines de l’Etat (AUGURE) devant Richard Randriamandrato, Ministre de l’Economie et des Finances au Ministère des Affaires Etrangères.

Un responsable du NFD a aussi souligné que le pays doit mettre à profit les gains produits par le projet grâce à l’amélioration de la planification, de la coordination intersectorielle et du suivi des activités de l’administration publique, l’amélioration de la gestion des ressources humaines et de la solde, l’opérationnalisation du contrôle, du suivi judiciaire des infractions constatées et de la mise en application des sanctions, ainsi que le renforcement de la redevabilité de l’administration vis-à-vis de ses administrés.