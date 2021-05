Art contemporain – « Brise du Rouge Soleil » par Joël Andrianomearisoa subjugue

Une grande épopée artistique portée par la créativité d’un éminent artiste contemporain . « Brise du Rouge Soleil » par Joël Andrianomearison sublime la forteresse d’Aigues-Mortes dans l’Hexagone.

Si la scène culturelle et artistique nationale est calme, au-delà des frontières, ça s’anime. Victorieux le temps d’un concours d’envergure internationale ou conquérants par leur talent et leur créativité, les artistes malgaches ont le vent en poupe sur la scène internationale. L’un des illustres porte étendards de l’art contemporain malgache, Joël Andrianomearisoa ne cesse de faire parler de lui, à travers ses créations et son propre identité artistique. Fort d’une signature audacieuse, son art s’affirme par son éclectisme et surtout ce côté abstrait qui envoûte à chaque fois.

Son exposition « Brise du Rouge Soleil » ne déroge pas à cette règle. Dans l’Hexagone, en mains les clés d’un patrimoine architectural exceptionnel, Joël Andrianomearisoa sublime depuis hier et jusqu’au 26 septembre à travers ce projet artistique inédit, les mythiques tours et remparts d’Aigues Mortes, ville médiévale au cœur de la Camargue à Saint-Louis. « C’est là ma plus grande exposition en termes de surface et d’installation artistique. À travers mes œuvres, j’y retranscris l’écho de l’histoire de cette ville, tout en y exposant aussi un nouveau regard via une nouvelle fenêtre qui se crée à travers cette vision que j’y illustre. » souligne l’artiste.

« Artiste panafricain »

Un projet artistique qui rentre dans le cadre du projet « Saison Africa 2020 », un projet panafricain qui vise à fédérer tous les personnalités influentes du continent africain pour la création d’un espace de rencontre exclusif. « Brise du Rouge Soleil » par Joël Andrianomearisoa se découvre en toute sobriété parcourant les murs de ce monument imposant de l’histoire francophone. L’artiste malgache y impose sa vision créative, tout en scandant son respect des lieux. Une série de toiles qui subliment les tours de la forteresse fantôme faisant écho aux récits de Saint-Louis dans sa création de la ville, une exposition des vestiges qui ont marqué l’histoire d’Aigues Mortes, l’exposition entend surprendre le public.

Des natures mortes, des végétaux, des tissus, du textile retravaillé ou encore du papier de soie et même de la sculpture métallique, Joël Andrianomearisoa exploite divers matériaux qui sont généralement originaires de Madagascar.