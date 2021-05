Antsiranana – Les plus vulnérables prioritaires à la vaccination

Depuis hier, le gymnase couvert d’Antsiranana est devenu un lieu de vaccination mis en place , destiné à lutter contre la pandémie de covid-19.L’endroit est transformé en vaccinodrome de la ville pouvant accueillir chaque jour les personnes âgées plus de 70 ans et présentant un état de grande vulnérabilité face au coronavirus durant une campagne de vaccination qui s’achèvera en juin prochain . Des stands y sont installés pour la préparation et le suivi des personnes souhaitant le vaccin.

Outre les personnels soignants et les éléments des forces de l’ordre, cette catégorie de personnes sont les premiers à pouvoir être vaccinés, selon la priorité du gouvernement.

Pour le lancement de cette campagne à Antsira­nana, une cinquantaine des personnes ont répondu à l’appel de la direction régionale de la santé publique Diana, malgré les inquiétu­des de la population concernant la sûreté du vaccin.

Certes, l’arrivée du vaccin suscite un certain scepticisme alimenté par un flot de désinformation sur les réseaux sociaux, mais la présence des ces personnes est encourageante pour l’organisation. De toute façon, aucun incident n’est enregis tré lors de ce t te première journée.

Discours rassurant

Car ce lancement a vu la présence des autorités communales et régionales, le Gouverneur Daodo Arona Marisiky a offert à Mohamed Zaina, un ancien technicien de la Génie Rural retraité , âgé de 77 ans. Il est le premier à se faire vacciner lors de cette cérémonie. Cette première séance de vaccination a été précédée d’une série de discours axée sur l’importance du vaccin.

« Rassurez-vous, nous avons la chance d’avoir ce moyen pour lutter contre cette pandémie mortelle. Avec le vaccin, notre système immunitaire fabrique des anticorps pour neutraliser et éliminer le virus . Seules des personnes en bonne santé peuvent produire. Il vaut mieux prévenir que guérir » a lancé le Gouverneur .

À noter que la région Dianba a reçu mille doses de vaccin pour cette première phase de la campagne. Selon une petite enquête menée auprès de quelques personnes âgées en dehors du vaccinodrome, 60% d’entre elles disaient ne pas être pressées de se faire vacciner. D’autres proposaient que les dirigeants et politiciens locaux se fassent vacciner d’abord pour gagner la confiance de la population. Par contre, depuis la toute première piqûre dans l’épaule de Marie Josiane Rajavelo , une mère de famille de 60 ans tensionaire , qui a également déjà subi d’un long traitement à la suite d’une opération.

Calcul biliaire, l’espoir a été visible sur son visage. « Maintenant, je n’ai plus la peur » a-t elle exprimé , émotionnée.