Anarchie – Opération déminage à Andilana Avaratra

Un souci de plus pour Fidiniavo Ravokatra, ministre des Mines et des ressources stratégiques. Déjà en difficulté sur les dossiers de la Kraoma et de Base Toliara, voilà qu’il doit gérer un autre cas conflictuel, celui de la carrière de micas et autres pierres fines et précieuses d’Andilana Avaratra, dans le district d’Amparafaravola. Théâtre d’affrontements à connotation ethnique opposant des clans d’exploitants.

Puis de violents heurts entre ces mêmes mineurs en délicatesse avec des éléments des forces de l’ordre. Pour Fidiniavo Ravokatra, la fermeté doit être de rigueur. « Personne parmi ces squatters n’a un permis minier. L’exploitation et la vente des produits issus de cette galerie sont ainsi des activités illicites. La fermeture du site s’imposait afin de remettre de l’ordre dans ce cafouillis indescriptible. Il est déplorable que des politiciens, parlant au nom de cette foule d’irréguliers, essaient de défendre une cause illégale. Je les incite à agir dans la légalité ».

Mais Fidiniavo Ravokatra, conscient quand même d’une éventuelle réaction impulsive des concernés, qui avaient trouvé l’eldorado tan t convoité, entrouvre les portes du dialogue. « Pour le moment, les discussions et les pourparlers se déroulent entre ces exploitants et les autorités locales. Le ministère enverra des émissaires mais je doute que les intéressés veulent s’entretenir avec nous. L’objectif est de ramener tout le monde sur le droit chemin, sans oublier le côté humain et légitime de la situation ». Mais comment faire pour imposer un minimum de discipline à des gens habitués au désordre et à l’anarchie ?

Il insiste aussi sur les possibles dégradations environnementales consécutives à ce type de ruée . Une fois le gisement tari et épuisé, ceux qui en ont bénéficié et profité laissent souvent derrière eux des cavités abyssales. Un paysage lunaire. Sans se soucier de l’avenir des populations environnantes. Autant dire que les tâches qui attendent Fidiniavo Ravokatra sont assez immenses. L’autorité de l’État, au sens élargi de l’expression, longtemps bafouée, doit être rétablie.