Unesco – Le programme STEP va financer cent projets

C’est une véritable aubaine pour l’entrepreneuriat. Ou du moins, pour les entrepreneurs de 18 à 40 ans. Le programme Student Training for Entrepreneurial Promotion (STEP) de l’UNESCO cherche cent porteurs de projets individuels ou collectifs à financer. Ces porteurs de projets seront d’abord sélectionnés pour une formation/action à l’entrepreneuriat. Étalée sur douze semaines, cette formation les initiera au montage de projet et renforcera leurs compétences entrepreneuriales.

À l’issue de cette étape, chaque porteur de projet est encouragé à démarrer sa microentreprise. Pour cela, un forfait d’installation de 500 000 ariary lui sera octroyé. Il aura de plus, une possibilité d’accéder à un financement à taux préférentiel de 5 à 9 % pour un montant de 200 000 ariary jusqu’à 200 millions d’ariary s’il respecte les conditionnalités du projet Fihariana.

Le projet présidentiel en est effet partenaire de ce programme, avec Madagascar Entreprises Développement et la JCI Antananarivo. Tous les secteurs d’activités sont éligibles sauf les négoces (achat pour revente sans transformation), le transport, et la filière vanille et girofle. Les porteurs de projets auront jusqu’au 15 juin pour candidater.