Motocross – Ranty Ernest en vedette sur sa FC350

Une photo sur les réseaux sociaux, puis une vidéo sur Youtube, ont fait le buzz dernièrement. Ranty Ernest y démontre l’étendue de son talent au guidon d’une Husqvarna FC350.

Une séance d’entraînement anodine transformée en une superbe vidéo de promotion. L’idée de filmer les prouesses de Ranty Ernest découle d’une initiative entre lui et un ami vidéaste.

Rendez-vous était alors pris sur le circuit d’Ambato­lampy Tsimahafotsy. « C’est un ami qui fait aussi de la moto. On a juste improvisé. Je roulais, je m’entraînais et c’était à lui de choisir les meilleurs spots pour me filmer », explique le champion de Madagascar 2018. Simple improvisation oui, mais qui a fait un énorme buzz depuis sa publication en fin de semaine dernière.

Quelques jours avant la sortie sur la chaîne Youtube d’« Andy Filmmaker », une photo a d’abord été dévoilée sur les réseaux sociaux. Une sorte d’avant-goût, qui montrait Ranty en mode guidon à terre. Une figure qui a laissé bouche-bée tous les passionnés de motocross. Elle constitue certainement le point culminant de la vidéo, en compagnie des nombreux whips.

Le cliché a fait l’effet d’une bombe. Et la vidéo en a remis une couche quelques jours plus tard avec un succès tout aussi retentissant.

Succès retentissant

« Si vous vous focalisez sur le tournage et le cadreur, alors vous tomberez. Il faut juste rouler à son rythme, appliquer ses gestes normalement et ça passera. J’ai travaillé dur pour y arriver. Environ une cinquantaine de passages pour une quinzaine de chutes, avant de maîtriser le guidon à terre », souligne Ranty à propos de la fameuse photo.

Le talent du pilote n°117 est reconnu de tous, dans le microcosme du motocross. Mais le court-métrage contribue également à la promotion de sa machine, qu’il maîtrise sur le bout des doigts. Une Husqvarna FC350 flambant neuve de chez 100% Moto, fraîchement débarquée à Madagascar en mars dernier.

Un millésime 2020 « plus fine et plus puissante » que sa devancière d’après lui et qui bénéficie de « suspensions toujours au top ».