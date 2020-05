Météo – Le froid matinal persistera

Le mercure va continuer à augmenter durant trois jours. Un front nuageux dans la partie sud du pays et qui se déplacera vers l’est déterminera le temps dans la Grande île, selon les prévisions météorologiques, hier : « Nous ne sommes pas encore dans la période hivernale, c’est pourquoi le temps sera frais au petit matin, mais la température va progressivement augmenter dans l’après-midi », indique un prévisionniste. La température va augmenter par rapport à la normale.

Pour cette journée, la température minimale dans les hautes terres est de 13°C. Le brouillard sera également au rendez-vous dans les parties centrales et l’ouest du pays, et la température maximale variera entre 25 et 26°C. Dans la région Boeny, Mahajanga affichera 34°C, c’est également le cas à Analalava.